Остін анонсував системи ППО та снаряди для ЗСУ

США намагаються зробити все, щоб Україна отримала те, чого потребує у належний час. Адже все це може зміцнювати ситуацію на полі бою.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на відкритті засідання Контактної групи з питань оборони України.

Як деталізував Остін, держава надає амуніцію для HIMARS, зміцнює системи ППО та важку бронетехніку. Після того, як президент США Джо Байден підписав минулого року допомогу на суму 51 млрд дол, надаються пакети допомоги.

"РФ зараз диспонує різними ресурсами такими як "шахеди", дрони та корейські ракети. Ми бачимо, що зараз переживає невинне населення України. Тому зараз у топпріоритетах на нашому порядку денному є системи ППО та снаряди до цих систем, щоб Україна могла нагально зараз закривати своє небо", – заявив Остін.

Посадовець наголошує: Україна найближчим часом буде отримувати обіцяне. Так, черговий пакет на суму 400 млн дол. було підписано на початку місяця.

"Для того, щоб зміцнювати захист та оборону Києва, було видано нові батареї Patriot. Ми також слідуємо вимогам, які Україна нам передає щодо нових снарядів для NASAMS, HIMARS, снарядів 155 мм, чергових системи Javelin тощо", – сказав голова Міноборони США.

Цей пакет, додав він, також включає бронетехніку, щоб Україна могла відновити свій арсенал.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки 26 квітня виділили найбільший пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість становить 6 млрд доларів.

Читайте також: