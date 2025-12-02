Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка передаватиме США та європейським партнерам дані про справжні наміри Росії.

Про це він повідомив на офіційній сторінці.

Зеленський повідомив, що доручив продовжити «конструктивну роботу» з командою Президента Трампа та європейськими урядами. Мета — своєчасне інформування партнерів про всі дії Кремля, які можуть вплинути на спільні дипломатичні та безпекові рішення.

Український лідер зазначив, що партнери отримують інформацію про намагання РФ використати перемовини для зниження міжнародного тиску.

Зокрема, це стосується санкцій та безпекових рішень щодо фронту й можливого припинення вогню.

Зеленський також подякував Андрію Гнатову за «змістовний бриф» щодо оцінки ситуації на фронті, який надали американські партнери. За його словами, разом із представниками розвідки сторони обговорили можливі кроки на фронті та ризики зриву домовленостей у разі досягнення тимчасового перемир’я.

Нагадаємо, українська делегація та представники США під час переговорів у Флориді доопрацювали Женевський документ, який лежить в основі мирного плану. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Рустем Умєров та учасники перемовин окреслили ключові акценти американської сторони та продовжують залучати європейських партнерів до формування рішень.

Глава держави підкреслив, що Україна розглядає дипломатичний процес як серйозний інструмент досягнення справжнього миру та гарантій безпеки, і цього ж підходу очікує від Росії. Умєров підтримуватиме постійний контакт із Вашингтоном для узгодження графіка подальших зустрічей.