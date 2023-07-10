"Україна буде в НАТО": Зеленський звернувся до українців напередодні саміту у Вільнюсі

За словами президента, "де-факто Україна вже в Альянсі", а зараз триває робота "над конкретними словами такого підтвердження".

Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, увечері 10 липня, Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

За його словами, саміт НАТО може допомогти і нашій державі, і всьому Альянсу, і глобальній безпеці.

"Надзвичайно активно працюємо цими днями! Ще активніше, ніж будь-коли. І хоч ця робота майже на сто відсотків зараз – за лаштунками, її значення не менше, ніж будь-якої публічної роботи.

Всі все розуміють. Кожен лідер, кожна держава. Навіть якщо озвучуються різні позиції, все ж очевидно, що Україна заслуговує бути в Альянсі. Не зараз – зараз війна, але нам потрібен чіткий сигнал. І сигнал потрібен саме зараз", – сказав глава держави.

Зеленський подякував усім країнам НАТО, які ухвалили відповідні спільні декларації та заяви з Україною щодо нашої інтеграції.

"Більшість Альянсу – чітко "за" нас", – запевнив президент.

На його думку, подвиг українських героїв нагадав про всі цінності, заради захисту яких і було створене НАТО.

"Саме український східний кордон, кордон нашої держави й позиції наших воїнів – це та межа, яку більше ніколи не перейти російській диктатурі, що в різних формах, але завжди, завжди намагалася підкорити народи Європи", – наголосив глава держави.

Президент нагадав, що саме від України залежить безпека на східному фланзі НАТО. Він певен, що де-факто Україна вже в Альянсі.

"Наша зброя – це зброя Альянсу. Наші цінності – це те, у що вірить Альянс. Наш захист – це саме той елемент формули Європи, який робить її об’єднаною, вільною та в мирі. Вільнюс має все це підтвердити", – каже Зеленський.

За його словами, зараз триває робота "над конкретними словами такого підтвердження".

"Ае ми вже розуміємо факт – Україна буде в Альянсі, ми працюємо над тим, щоб алгоритм набуття членства став максимально ясним та швидким. Наша робота заради цього – робота всієї команди України – триватиме щохвилини протягом цих днів", – пояснив президент.

Крім того, у Вільнюсі заплановані двосторонні зустрічі різного рівня – з лідерами або представниками різних країн. Зокрема, мова буде йти про протиповітряну оборону для наших міст і створення повноцінного повітряного щита, а також зброю для фронту.

Зеленський впевнений, що "для наших воїнів можуть бути хороші збройні новини з Вільнюса".