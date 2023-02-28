Україна будує фортифікаційні споруди на кордоні з Молдовою: у чому причина

Сили оборони України на кордоні з Молдовою будуються фортифікаційні споруди.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"На кордоні з Молдовою є такий сегмент, як Придністров’я, від моменту повномасштабного вторгнення Сили оборони посилили цей напрямок… Відбувається не тільки посилення контролю, але і будування інженерно-фортифікаційних споруд", - сказав він.

З його слів, кордонам з Білоруссю та Молдовою приділяється особлива увага.

"Через підступність ворога ми розуміємо, що в будь який момент можуть бути провокації. Ми маємо бути готовими до всього", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, як росіяни можуть використати Придністров'я для загрози Молдові та Україні. ЗА йго словами, від початку війни з території Придністров’я були постріли в бік України, росіяни прагнули спровокувати українців на цьому напрямку.

МЗС Росії заявило, що Україна готує провокації на цій ділянці. Крім того, впродовж останніх декількох днів росіяни заявляли, що ЗСУ готуються до вторгнення до Придністров’я. Попри чергові пропагандистські заяви Росії щодо ситуації на кордоні України з Придністровською ділянкою Молдови, обстановка на цій локації залишається контрольованою.

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко раніше зазначив, що охорона цієї ділянки була посилена ще в лютому 2022 року, оскільки є вірогідність того, що окупанти можуть використати її для своїх загарбницьких цілей.

Раніше українська влада попередила Молдову про плани РФ здійснити державний переворот у Кишиневі.

Російсько-американський історик Юрій Фельштинський вважає, що рано чи пізно Росія почне військові дії в Молдові.

Утім на думку румунського політика, заступника генерального секретаря НАТО Мірчі Джоана, війська Російської Федерації не атакуватимуть Молдову військовим шляхом, а спробують паралізувати її гібридною війною.

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