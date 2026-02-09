Україна будує найпотужніші Повітряні сили в Європі: Зеленський підтвердив закупівлю 250 винищувачів

Президент України Володимир Зеленський на тлі літака Gripen / © Getty Images

Україна офіційно претендує на формування потужного повітряного флоту з 150 винищувачів Gripen та 100 одиниць Rafale. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Київ планує отримати обидва типи літаків паралельно. Таким чином, попередня невизначеність щодо вибору між шведськими та французькими бортами остаточно знята: стратегія передбачає комбіноване озброєння, а не вибір одного з варіантів. Йдеться саме про «та», а не «або».

Про це повідомляє Defense Express.

Це уточнення вкрай важливе через те, що у світі взагалі не так й багато країн, які можуть собі дозволити розкіш з 250 сучасних винищувачів (4+ та 5 покоління). Це лише до 10 країн у світі, залежно від джерела та методології підрахунку: США, Китай, РФ, Індія, Південна Корея, Японія, Пакистан, Туреччина, Єгипет. У Європі, без урахування Туреччини, взагалі жодна країна не має настільки потужних повітряних сил.

Зокрема у Франції у повітряних та військово-морських силах близько 235 винищувачів Mirage 2000 та Rafale, у Німеччині — 226 Eurofighter Typhoon та Tornado, у Великій Британії — 159 Eurofighter Typhoon та F-35.

Звісно поки Україна буде приймати на озброєння ці машини ситуація буде змінюватись і чисельна кількість бортів у повітряних сил інших країн не буде сталою. Але якщо Україна вже має ціль увійти, чи максимально наблизитись, до топ-10 країн світу за потужністю повітряних сил та точно зайняти перші місця у Європі, то варто розуміти ціну цієї задачі.

Зокрема остання відома публічна ціна на шведські Gripen на прикладі розкритої державним аудитом Колумбії — 184,4 млн євро за один винищувач JAS 39 Gripen E/F від Saab у межах комплексного контракту від 2025 року. Він передбачає закупівлю 17 винищувачів за 3,135 млрд євро і його після ретельної перевірки визнано абсолютно справедливим та законним. Таким чином 150 Gripen за такою ціною — 27,66 млрд євро.

Остання відома ціна Rafale лише трохи старіша, 225 млн євро за літак, на прикладі комплексного контракту зі Сербією від 2024 року на 12 винищувачів від Dassault Aviation. А от загальний бюджет на закупівлю 100 Rafale тоді буде становити 22,5 млрд євро.

Водночас враховуючи обсяг закупівлі реальна ціна винищувачів може бути меншою. Але це буде зниження на відсотки, а не у рази. Тому, якщо вже мова й пішла про 150 Gripen та 100 Rafale, то цілком варто очікувати загальну вартість закупівлі на рівні 50 млрд євро. Це доволі приблизний показник, який навіть не враховує інфляцію. А вона, виховуючи строки виконання замовлення, неодмінно буде дуже сильно впливати. Бо терміни виконання постачань — десятиліття.

Справа в тому, що шведський Saab має поточні виробничі потужності у 12 винищувачів за рік, при поточному портфелі замовлень у близько 85 Gripen. А також плани розширення виробництва до 36 літаків на рік із залученням локалізованих виробничих потужностей в інших країнах.

Dassault за 2025 рік відзвітував про виробництво 26 Rafale, при збереженні твердого портфеля замовлень у 220 винищувачів. А також плани про вихід виробничих потужностей на 36 одиниць на рік. При цьому Rafale очікує дуже потужне замовлення від Індії на понад 100 літаків, що додатково «заб’є» виробничі лінії Dassault, навіть враховуючи початок обмеженої локалізації збирання частин фюзеляжу на потужностях Tata.

Але варто пам’ятати, що закупівля винищувачів — це лише частина витрат на них. Бо є ще основний рядок витрат — експлуатація протягом всього життєвого циклу, який зазвичай визначається як 40-річний. Такі орієнтовні підрахунки Defense Express вже здійснені: 100 Rafale протягом 40-річного циклу це про 45 млрд євро, а 150 Gripen — 55 млрд євро, загалом по 2,5 млрд євро щорічно на утримання парку у бойовому стані із його модернізацією.

Також варто пам’ятати, що у складі повітряних сил не лише винищувачі. Також потрібні літаки ДРЛВ, повітряні танкери, військово-транспортні, учбово-бойові літаки і це також про мільярди про кожну категорію.

Раніше ми писали про те, що експорт Gripen залежить від дозволу США через американські компоненти. Досвід Перу та Колумбії показує, що політика Вашингтона може заблокувати угоду для України.