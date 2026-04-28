Україна будує суцільну лінію оборони від Київського водосховища до Сум: у ЗСУ розповіли деталі

Лінія оборони

Україна розбудовує безперервну лінію оборони від Київського водосховища до Сум. Мета — посилення захисту північного напрямку.

Про це в інтерв’ю «Укрінформу» повідомив начальник інженерних військ Командування сил підтримки ЗСУ Василь Сиротенко.

Лінія оборони від Київського водосховища до Сум — що відомо

За словами Сиротенка, до робіт залучено значні ресурси та технічні засоби, аби зміцнити кордон і унеможливити раптові прориви противника.

«Щоб не було несподіванок, щоб противник не міг із цього боку загрожувати нашій державі. Тим більше, створювати так звану буферну зону і відтісняти нас від державного кордону», — зазначив Сиротенко.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російські війська активізували наступальні дії практично по всій лінії фронту, через що ситуація залишається складною. Водночас Сили оборони стримують атаки, завдаючи противнику значних втрат і зриваючи його наступальні плани.

