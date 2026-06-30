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Про це в інтервʼю Politico заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Він заявив, що зараз Україна замінює вразливі великі електростанції вітровими електростанціями, системами накопичення енергії, модульними тепловими установками та об’єктами розподіленої генерації, які значно складніше вивести з ладу одним ударом.

«Зараз уся країна так чи інакше інвестує в енергетичний сектор», - сказав Тімченко.

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Водночас він додав, що зараз основним фактором невизначеності є можливість нових обстрілів енергетичної інфраструктури.

Раніше Тімченко закликав міжнародних інвесторів інвестувати в енергетичний сектор України.

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