"Україна – це історія успіху": у розвідці пояснили важливість спецоперації з російським пілотом Мі-8

Приклад з російським пілотом, який перегнав вертоліт Мі-8, є вкрай показовим та важливим.

Напередодні російський пілот, співпрацюючи з розвідкою, перегнав вертоліт Мі-8. Це означає, що Україна – це історія успіху.

Про це в ефірі телемарафону сказав представник ГУР МО Андрій Юсов.

Вибір є завжди

За словами Юсова, в історіях світових спецслужб є подібні приклади, хтось кудись переходив. Але зараз повномасштабна війна, зараз власне відкрита фаза і держави – абсолютно повні антагоністи.

"Те, що в цих умовах серед особового складу держави-агресора і її пілотів є люди, які роблять інший вибір, всупереч пропаганді, всупереч диктаторському режиму – це дуже добре. Це значить, що Україна власне – це історія успіху", – зазначив Юсов.

І є розуміння, що Україна перемагає і вона на боці добра і захищає своє. Щобільше, вона захищає це не лише в українців.

"Не лише в наших партнерів у вільному світі, але й у військових і в частини населення, навіть, "за порєбріком", – констатував представник української розвідки.

Раніше зазначалося, що бойовий гелікоптер Мі-8 армії РФ, який перегнав в Україну російський пілот Максим Кузьмінов, увійшов до складу авіаційного підрозділу Головного управління розвідки Міноборони України. Там наші пілоти використовуватимуть його за призначенням.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Історія спецоперації ГУР під кодовою назвою "СИНИЦЯ" - Андрій Юсов

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