Україна через "Омікрон" закриває кордон для іноземців із низки країн: деталі

Відповідне рішення про заборону ухвалили через поширення COVID-штаму "Омікрон".

Кабмін України ухвалив рішення через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон" заборонити в'їзд до країни іноземцям та особам без громадянства з низки країн. Заборона почне діяти від опівночі 3 грудня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 2 грудня. Також читайте В Україні від 6 грудня посилюють карантин: кого і де торкнуться нові обмеження (перелік) "ВОЗ попередила, що новий штам коронавірусу Омікрон становить дуже високий ризик у світі і може призвести до тяжких наслідків. Ми бачимо, що нові штами найбільш активно поширюються у тих країнах, де спостерігаються найнижчі темпи вакцинації. Це вкотре підтверджує необхідність вакцинації", – сказав Шмигаль.

Так, від завтра заборонять в'їзд іноземцям із таких країн: ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватін, Мозамбіку, Малаві. Обмеження триватимуть доки діє карантин.

Крім того, обов'язкову самоізоляцію, обсервацію мають пройти українці, які повертаються на батьківщину із зазначених країн та перебували на їхній території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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