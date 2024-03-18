Україна цього року вийде "на максимальне оборонне виробництво" – Зеленський

Увечері, 18 березня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Ставка і фронт

На засіданні Ставки Верховного головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський доповів щодо основних напрямків дій.

"Купʼянський напрямок, наші напрямки на Донеччині, південні напрямки. Аналіз динаміки щодо боєприпасів – логістика в армії стала відчутно ефективнішою", – каже глава держави.

Крім того, були доповіді Міністерства оборони та Мінстратегпрому щодо контрактів на постачання зброї та снарядів як від країн-партнерів, так і від власного виробництва.

"На цей рік маємо вийти та вийдемо на максимальне українське оборонне виробництво за весь час незалежності. І щороку незмінно будемо додавати цього нашого потенціалу – очевидна стратегічна перспектива України. Була також на Ставці доповідь уряду щодо будівництва фортифікацій – усі ресурси забезпечені", – запевнив Зеленський.

Міжнародна політика

"Кілька речей за сьогодні щодо нашої комунікації з партнерами. Говорив з обраним президентом Індонезії. Цінуємо відносини, яких уже вдалося досягти між нашими державами. Саме в Індонезії була представлена вперше Українська формула миру. І за цей час, що минув, Формула миру крок за кроком стає глобальною – об’єднує світову більшість. Держави та лідери з усіх континентів уже приєдналися до роботи щодо Формули, зараз ми готуємо перший інавгураційний Глобальний саміт миру", – каже глава держави.

Президент запросив Індонезію взяти в ньому участь.

Також Зеленський розповів про візит до України сенатора Ліндсі Грема – представника Республіканської партії.

Президент України зустрівся із сенатором Конгресу США Ліндсі Гремом / Фото: Офіс президента України

"Ми говорили зокрема про те, як важливо, щоб свобода й демократія виграли зараз, у цій війні, і тут, в Україні, бо інакше російська агресія та хаос будуть розповзатися світом. Я поінформував сенатора про ситуацію на полі бою, про основні потреби наших Сил оборони. Цілком очевидні потреби. "Петріоти", "атакамси", F-16. І, звичайно, артилерія. Обговорили подальшу взаємодію та підтримку України", – сказав він.

Крім того президент подякував керівництву Євросоюзу та всім державам-членам за створення нового Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру. Обсяг – 5 мільярдів євро, які підуть на підтримку оборони України цього року. Зеленський очікує, що цей Фонд стане складовою загальної безпекової угоди між Україною та Євросоюзом.

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Зеленський: ЄС дасть на ЗСУ 5 мільярдів євро!