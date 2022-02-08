Зеленський відреагував на слова Путіна "нравится - не нравится..."

Президент говорив російською, аби "автор" афоризму його зрозумів".

Російський президент Володимир Путін висловився про позицію Києва щодо Мінських угод - "нравится - не нравится, терпи, моя красавица".

Президен України Володимир Зеленський прокоментував таку заяву глави країни-агресора, відповівши на запитання під час брифінгу з лідером Франції Еммануелем Макроном.

Глава держави зауважив, мовляв "треба серйозно відповісти на таке дуже серйозне питання". А також додав, що говоритиме російською мовою, аби "автор" афоризма понял ответ".

"Нравится, не нравится - терпи, моя красавица"? Безумовно, є речі, про які не посперечаєшся з президентом Російської Федерації, - Україна, дійсно, красуня. Про те, що він каже: "Україна - моя", - це вже перебір невеликий", - наголосив Зеленський

Президент також звернувся до французького колеги: "Вчора, до речі, після вечері, ви там не сиділи, не відпочивали? Тому що президент Росії говорить дуже "серйозно".

Влодимир Зеленський зауважив, що Україна - терпляча країна. "Це мудрість. І я гадаю, що це важливо. Не лише для України, а й для усієї Європи. Дуже важливо для росіян. Тому що від нашого терпіння залежить ескалація – ескалація з іншого боку. Ми боронимо свою країну, ми на своїй території. Наше терпіння впливає на провокації: коли ми не відповідаємо на провокації, а поводимося дуже гідно. Тому в терпінні, на мою думку, мудрість", - заявив Зеленський.

"Терпи, моя красавица"? — президент Зеленський відповів Володимиру Путіну

Нагадаємо, 7 лютого під час пресконференції із президентом Франції Еммануелем Макроном Володимир Путін висловився про позицію Києва щодо Мінських угод, сказавши: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица". До слова, це фраза з пісні "Червоної плісняви" обігрує казку про приспану царівну. Попри таке джерело, фразу нерідко застосовують у публічних виступах.

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