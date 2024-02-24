Україна до кінця березня отримає 170 тис. артснарядів від ЄС — Кулеба

Європейський Союз планує нарощувати поставки озброєнь та боєприпасів до України для стримування російської агресії.

Європейський Союз до кінця березня планує поставити Україні майже 170 тис. артилерійських снарядів і працює над подальшим збільшенням обсягу поставок.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"ЄС ухвалив історичні рішення щодо надання зброї Україні, запровадження санкцій проти Росії, початку переговорів про вступ України до ЄС та підтримки "Формули миру" президента України Володимира Зеленського. Попереду ще багато поліпшень і рішень, і ми працюємо разом, щоб забезпечити їхнє якнайшвидше ухвалення", - написав Кулеба у соціальній мережі Х.

За словами міністра, "артилерійські снаряди - абсолютний пріоритет на цей момент". До кінця березня ЄС планує поставити Україні майже 170 000 снарядів і працює над подальшим збільшенням обсягу поставок.

Він також наголосив, що під час телефонної розмови 24 лютого Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель "підтвердив цілковиту солідарність ЄС з Україною".

Нагадаємо, 24 лютого президент України Володимир Зеленський підписав безпекову угоду з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні та очільником уряду Канади Джастіном Трюдо.

Аналогічний договір президент Зеленський підписав напередодні і з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Відповідно до угоди, яка діятиме 10 років, цього року Данія надасть Україні військову підтримку на суму щонайменше 1,8 млрд євро.

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