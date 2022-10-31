Україна до опалювального сезону накопичила 100% газу – нардеп Лабазюк

Станом на кінець жовтня в українських сховищах накопичено 100% газу, який необхідний для проходження опалювального сезону 2022-2023.

Таку впевненість в прямому ефірі хмельницького телеканалу «ТВ7+» висловив народний депутат України, представник партії «ЗА МАЙБУТНЄ» Сергій Лабазюк.

«Ми на 100% маємо закачаний газ в сховищах. Це той об’єм, який потрібен України для проходження опалювального сезону», - говорить народний депутат.

За словами Лабазюка, такий об’єм вдалося накопичити через скорочення споживання газу, наприклад, на окупованих територіях чи зруйнованими/зупиненими підприємствами («Криворіжсталь», «Азовсталь», ряд заводів по виробництву мінеральних добрив та інші). Це негативний фактор, проте вдалося за період війни збільшити і власний видобуток.

«Накопичити газ вдалося через дві причини: скорочення споживання та збільшення власного видобуду. До того ж уряд вчасно ухвалив рішення зупинити експорт газу. Ба більше, держава в змозі забезпечити газом по пільговій ціні населення та комунальні заклади.. Щодо ціни на комерційний газ – динаміка позитивна. Навіть напередодні холодів вартість почала знижуватися. Немає проблем з газом і у Заходу, там також накопичили майже 100%. А це говорить про те, що залякування рф – профанація», – розповідає Сергій Лабазюк.

Пошкодити ракетами українські газосховища неможливо, запевняє парламентар. Руйнувань може зазнати газопровід, але до критичних наслідків в цілому по країні це не призведе. Навпаки, скоріше постраждає не українська сторона, а європейці, зокрема, Угорщина.