Крим знову український: Apple на мапах застосунків повернув півострів Україні

Росія своєю чергою чинить тиск на міжнародні компанії і вимагає виправити "помилку" у відображенні Криму як Української території.

Україна змогла досягти повернення Кримського півострова до свого складу на картах компанії Apple.

Про це 27 жовтня повідомило посольство України у США на своїй сторінці у Facebook.

Україні вдалось досягти приведення своєї політичної мапи світу, яка використовується у додатку для артистів Apple Music for Artists, у відповідність до міжнародного законодавства. У застосунку від Apple було виправлено мапу, де півострів Крим виявився частиною Росії.

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Офіційний Київ уважно стежить за відображенням територій, анексованих від 2014 року, на картах світових компаній.

Москва своєю чергою чинить тиск на міжнародні компанії. Так, нещодавно Депутати Держдуми зажадали від компанії Google коректно, на їхню думку, відобразити на Google-картах Крим, Севастополь і Курильські острови.

Таку заяву висунув Василь Піскарьов, голова комітету з безпеки і протидії корупції російського парламенту, легітимність якого Україна не визнає.

"Наполягаємо на погодженні російської версії "Google Maps" з російським законодавством і Конституцією Росії ", — заявив Піскарьов.

За його словами, ще у квітні під час зустрічі з представниками Google представники РФ вказали на невідповідність російському законодавству мап сервісу з відображенням окремих адміністративно-територіальних одиниць і територій РФ. Проте "проблема" досі не вирішена.

Тоді директорка із взаємодії з органами державної влади Google Russia запевнила російську сторону, що це "тривалий технічний збій", який не має під собою жодного політичного підґрунтя, і що усунення цієї "помилки" є мало не пріоритетом в роботі Google Russia.

Тоді ж міжнародній компанії Google пригрозили зверненням до Генпрокуратури і Роскомнагляду, якщо ситуація протягом місяця не буде виправлена.

Нагадаємо, Росія веде активну інформаційну війну проти України, використовуючи ЗМІ для впливу на Україну та її людей. З цієї причини в РНБО затвердили стратегію інформаційної безпеки.

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