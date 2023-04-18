Україна домовилась з Польщею про відновлення транзиту зерна: коли розблокують

Україна домовилась з Польщею про відновлення транзиту продовольства та зерна через території країни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

18 квітня, Польща та Україна відновили переговори щодо транзиту українського продовольства та зерна.

В результаті обговорень країнам вдалося досягти домовленостей щодо транзиту українського зерна через Польщу.

"За результатами переговорів було вирішено, що транзит українських сільськогосподарських товарів через територію Польщі буде розблоковано у ніч з з п'ятниці, 21 квітня, на суботу, 22 квітня, поточного року", - повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус зазначив, що його країні вдалося розробити механізми, щоб під час транзиту зерно не залишалося в Польщі. Він уточнив, що для цього буде запроваджено спеціальну систему моніторингу.

"Перевезення українського зерна через Польщу будуть опломбовані електронними пломбами з GPS", - додав Телус.

Нагадаємо, понад 350 вантажівок стоять в черзі на пункті пропуску Рава-Руська на Львівщині через заборону Польщі імпортувати с/г продукцію з України, йдеться в ТСН.

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