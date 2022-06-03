Україна домовилася з американською компанією Westinghouse про будівництво ще 4 енергоблоків

Україна домовилася з американською компанією Westinghouse про будівництво ще 4 енергоблоків

Державне підприємство НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse Electric Company підписали 3 угоди про посилення співпраці між компаніями.

Йдеться про будівництво нових енергоблоків АЕС та збільшення обсягів постачання ядерного палива.

Про це повідомила пресслужба міністерства енергетики України.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, укладені між Енергоатомом та Westinghouse домовленості є "черговим потужним кроком на шляху енергонезалежності України та її безвуглецевого майбутнього".

Зазначається, що буде збільшено кількість енергоблоків АЕС з 5 до 9. Крім того, будуватимуться вони за технологією АР1000. Це реактори нового покоління з кращими в галузі експлуатаційними характеристиками та можливістю працювати в режимі маневрування.

"Ми осучаснимо наш парк атомних енергоблоків, що вироблятимуть чисту, безпечну та надійну енергію без жодного впливу росії. У перспективі Україна може стати ключовим експортером електроенергії в Європу", - підкреслив Галущенко.

Крім того, "Енергоатом" та Westinghouse домовилися збільшити обсяги постачання американського ядерного палива для потреб усіх українських АЕС. Йдеться про забезпечення паливом наявних енергоблоків і тих, які будуть побудовані в Україні в рамках співпраці. Паливо постачатиметься з виробничого майданчика Westinghouse у Швеції. При цьому виробництво компонентів відбуватиметься саме в Україні на базі одного з відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом".

Слід зазначити, що американська компанія підтвердила намір створити інженерно-технічний центр Westinghouse в Україні, який займатиметься супроводом будівництва та експлуатації енергоблоків АР1000 в Україні, а також майбутньою програмою виведення з експлуатації енергоблоків українських АЕС.

"Створення спільного з Енергоатомом потужного інженерно-технічного центру Westinghouse в Україні ми розглядаємо як довіру та визнання високого рівня вітчизняної ядерної науки, кваліфікації українських інженерів-атомників та потужний фундамент для розвитку ядерної енергетики України на десятиліття вперед на основі найсучасніших технологій. Впевнений, що ми виправдаємо цю довіру. Дякую нашим американським партнерам за багаторічну плідну співпрацю і надійну підтримку України під час війни", - зазначив Герман Галущенко.

Нагадаємо, окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу. На АЕС в Енергодарі перебуває близько 500 окупантів та є вибухівка.

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