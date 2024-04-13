Україна домовляється з кількома країнами про передавання ППО: деталі від FТ

Київ заявляє, що Україна опинилась у черзі за Patriot та ракетами до них.

Київ лобіює відправлення до України систем Patriot із Польщі та Іспанії, а також з Румунією - щодо SAMP/T. Втім, європейські країни відкидають ці заклики. Мовляв, їм потрібно зберегти власні оборонні можливості.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

"Їм потрібно всього сім (батарей ППО - Ред.). Однак тут все складно", - заявило джерело видання.

До слова, високий представник ЄС Жозеп Боррель назвав "неймовірним" те, що західні країни не можуть надати Україні сім додаткових батарей Patriot, враховуючи той факт, що в їхньому арсеналі є близько 100, яких вони можуть заощадити.

Як пише FT, Україна має щонайменше три батареї Patriot і одну батарею SAMP/T, яку отримала 2023-го. Зокрема, Німеччина передала дві системи Patriot. Втім, цього тижня очільниця Міністерства закордонних справ ФРН Анналена Бербок наголосила, що "поки що ми не зможемо запропонувати більше жодних систем".

Про відсутність можливості передати Україні ЗРК Patriot також заявив польський президент Анджей Дуда. З його слів, країна тільки-но починає створювати власну систему протиракетної оборони.

Тим часом президент Фінляндії Олександр Стубб зауважує, що рішення про допустимість скорочення мінімальних стратегічних запасів тих чи інших озброєнь для передавання ЗСУ залишаються за військовим командуванням окремих країн ЄС і мають залишатися конфіденційними.

"Вимоги України привернули увагу до стратегічних мінімальних рівнів обороноздатності, а також до того, чи вирішать європейські держави НАТО опуститися нижче встановленого ними мінімального рівня, необхідного для захисту своїх держав, щоб відправити обладнання в Україну", - йдеться у матеріалі.

Слід зауважити, що президент України Володимир Зеленський заявив, що країна опинилась у черзі за Patriot та ракетами до них. Що більше, з його слів, із Заходом складно домовитися про нові постачання.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чи дійсно закінчилися ракети для Patriot та Iris-T, та що за нові ракети, якими вгатили по ТЕС?

Нагадаємо, оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке повідомив, що в України закінчилися ракети для Patriot та Iris-T. Водночас, як зазначив оглядач, на Заході на складах лежать сотні систем ППО і тисячі ракет.

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