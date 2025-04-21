Лікарня / © Associated Press

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На тлі зростання загроз з боку Росії ізраїльська компанія Pluri уклала угоду з українським банком крові для створення запасів засобу екстреної допомоги у разі радіаційного опромінення. Цей засіб виготовлений із клітин, вирощених із донорських плацент.

Про це пише The Times of Israel.

Приблизно через два тижні після влучання російського дрона у захисну споруду над Чорнобильською АЕС ізраїльська біотехнологічна компанія Pluri (розробник клітинної технології на основі плаценти) уклала угоду з Україною щодо надання допомоги у формуванні екстреного реагування на загрозу смертельної радіаційної хвороби.

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Так, компанія Pluri підписала ексклюзивну угоду з українським банком пуповинної крові «Гемафонд» про створення запасів та розповсюдження клітинної терапії на основі плаценти — PLX-R18 — як потенційного засобу для лікування гострої радіаційної хвороби.

Цей стан, відомий як гострий радіаційний синдром кровотворної системи (ГРС-КС), виникає після впливу високих доз іонізуючого випромінювання, наприклад, під час ядерної атаки чи аварії. Руйнується кістковий мозок та кровотворні клітини, що призводить до тяжкої анемії, інфекцій та кровотеч.

Без ефективного лікування смерть може настати протягом чотирьох-восьми тижнів.

Що відомо про ліки від радіації компанії Pluri?

Протягом останніх 20 років компанія Pluri розробляла 3D-технології, які імітують взаємодію клітин між собою та з організмом. В основі технології — стовбурові клітини з плаценти, яку жінки добровільно надають після кесаревого розтину. Клітини вирощуються у спеціальному 3D-біореакторі, що відтворює умови людського тіла.

У біореакторі клітини прикріплюються до каркасу, починають «спілкуватися» між собою, розмножуються та виділяють білки. Pluri заявляє, що одна плацента може дати мільярди клітин — і потенційно лікувати понад 20 тис. пацієнтів.

«У результаті ми отримуємо флакон із визначеною дозою клітин. Після ін’єкції в м’яз клітини стимулюють організм до відновлення кровотворення та зменшують вплив опромінення», — пояснив комерційний директор Pluri Німрод Бар Цві.

Цей засіб стимулює вироблення всіх трьох типів кров’яних клітин: лейкоцитів, еритроцитів і тромбоцитів.

Згідно з умовами угоди з «Гемафондом», за умови залучення державного або приватного фінансування компанія Pluri виготовить початковий обсяг у 12 тис. доз PLX-R18. Це дозволить допомогти 6000 пацієнтів. Препарат зберігатиметься у «Гемафонді» і буде доставлений до медичних установ у разі потреби.

Pluri та «Гемафонд» також мають намір провести клінічні випробування в Україні та отримати відповідні дозволи Міністерства охорони здоров’я на використання PLX-R18 як офіційного засобу у разі радіаційної катастрофи. Очікується, що партнерство може принести обом сторонам понад 100 млн дол. прибутку.

«Наші кріосховища та логістика добре підходять для введення PLX-R18 в систему готовності України до радіаційних катастроф. Ми сподіваємося, що це залишиться лише запобіжним заходом, але готові до дій у разі надзвичайної ситуації», — заявив засновник «Гемафонду» Ярослав Ісаков.

Pluri повідомила, що PLX-R18 пройшов успішне тестування на тваринах і людях. В одному з досліджень виживаність після опромінення зросла від 29% у групі плацебо до 97% у групі, яка отримала препарат.

Застосування PLX-R18 за 24 години до опромінення і повторне застосування через 72 години після нього дало 74% виживаності проти лише 4% у контрольній групі.

Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого російський дрон «Шахед» із фугасною бойовою частиною влучив в укриття ЧАЕС, завдавши суттєвих пошкоджень. Пожежники боролися з трьома осередками тління. Минулося без радіаційного викиду.