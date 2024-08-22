Україна допомагатиме ветеранам повернутися до цивільного життя: що планують зробити

Стратегії ветеранської політики мають охопити всі сфери взаємодії між державою та ветеранами.

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №512/2024 від 22 серпня 2024 року про невідкладні заходи щодо підтримки ветеранів війни та членів їх сімей. Зокрема уряду доручено терміново затвердити стратегії ветеранської політики та повернення захисників та захисниць України до цивільного життя.

Про це президент заявив під час виступу на Міжнародному ветеранському форумі.

"Сьогодні я своїм указом доручив уряду затвердити національну стратегію ветеранської політики та стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя", – повідомив Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, у ці дві стратегії мають охопити всі сфери взаємодії між державою та ветеранами, "від початкових кроків повернення воїна до цивільного життя, до можливості ветерана зміцнювати життя громади, регіону, держави".

Доручення президента Кабінету міністрів України

Указом президента України уряду доручено затвердити дві стратегії, які стосуються становища ветеранів:

стратегію ветеранської політики на період до 2030 року та план заходів щодо її реалізації;

стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя на період до 2032 року та план заходів щодо її реалізації.

Також уряд має вжити заходів щодо роботи "ветеранських просторів":

забезпечити територіальну доступність до установ та організацій, які опікуються реінтеграцією ветеранів війни у цивільне життя;

організувати для ветеранів комплексну реабілітацію та адаптацію з метою зміцнення їхньої життєстійкості;

забезпечити правову підтримку та юридичний супровід ветеранам війни та членам їх сімей;

забезпечити надання інформаційно-консультативної допомоги ветеранам.

Зокрема інформаційно-консультативна підтримка передбачає утворення консультативно-аналітичного центру "Єдина ветеранська лінія". Президент наголосив, що це питання має бути опрацьоване невідкладно.

Доручення президента для ОВА та КМДА

Президент також доручив обласним військовим адміністраціям та Київській МДА вжити заходів щодо підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, а також забезпечити ветеранам дієву допомогу – суспільну та економічну.

Зокрема йдеться про такі кроки:

створення ветеранських просторів, центрів життєстійкості, центрів психічного здоровʼя;

сприяння функціонуванню на базі ветеранських просторів груп самодопомоги (у форматі "рівний – рівному") у тому числі для попередження чи подолання негативних наслідків війни;

моніторинг регіональних ринків праці для сприяння трудовій зайнятості ветеранів та активної залученості їх до життя громади;

підвищення комунікації з ветеранами та членами їх сімей та створення безбарʼєрного простору з метою покращення їх добробуту;

виявлення поваги до ветеранів війни, вшанування пам’яті загиблих захисників і захисниць України.

Указ президента набирає чинності з дня його опублікування, тобто від сьогодні, 22 серпня.

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