"Україна досягла успіху й перемагатиме надалі": Байден у Києві зробив потужну заяву

Байден під час візиту до Києва висловив впевненість у перемозі України у війні.

Україна вже домоглася успіху у війні, яку розв’язала Росія, попри всі очікування й надалі здобуватиме перемоги на полі битви.

Про це заявив президент США Джо Байден під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, війна розпочата РФ стала найбільшим збройним конфліктом в Європі.

"Це найбільша наземна війна в Європі за три чверті століття. І ви в ній досягли успіху, всупереч усім очікуванням, крім ваших власних. І я впевнений, що ви і далі будете перемагати", – заявив президент США.

За словами Байдена, великим викликом для американської адміністрації стала побудова міжнародної коаліції на підтримку України. Президент США вказав, що Вашингтону вдалося зібрати коаліцію націй, які допомагають Україні захищати себе безпрецедентною економічною, військовою та гуманітарною підтримкою.

"Американський народ знає-неприборкана агресія є загрозою для всіх нас. Ми зібрали коаліцію націй від Атлантики до Тихоокеанського регіону. НАТО. Японія. Кількість націй - понад 50, які допомагають Україні захищати себе безпрецедентною економічною, військовою та гуманітарною підтримкою. Найсильніші економіки світу зібралися, щоб перекрити життєві потоки російської економіки. Разом ми зібрали 700 танків і тисячі бронемашин, тисячу артилерійських систем і понад 2 млн артилерійських боєприпасів, більше 50 ракетних систем, засоби ППО", - сказав Байден.

Крім того, під час свого візиту Байден анонсував новий пакет військової допомоги Україні вартістю 500 млн доларів. До нього увійдуть боєприпаси та засоби для захисту неба над Україною.

Як відомо, 20 лютого до Києва прибув президент США Джо Байден.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що візит Байдена є стратегічним. Зокрема, українська влада очікує на вирішення низки питань в контексті боротьби із російськими окупантами.