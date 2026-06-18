Україна довела Путіна до краю з нафтою: обвалився навіть експорт, але контрольний удар – за США: ISW

Путін / © Associated Press

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Далекобійна кампанія України проти російської енергетичної інфраструктури продовжує послаблювати нафтовий сектор РФ. Удари спричиняють дефіцит бензину по всій країні, ускладнюють видобуток сирої нафти та змушують Кремль змінювати експортну політику.

Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

За даними російського незалежного видання The Bell, станом на 16 червня вже 53 регіони РФ і всі п’ять окупованих територій України запровадили обмеження на продаж бензину для приватного транспорту. У 18 регіонах діє ліміт — не більше 50 літрів на одну заправку. Водночас ще в 11 регіонах офіційних обмежень немає, однак там також фіксують дефіцит пального.

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Українські удари впливають і на ключові показники нафтової галузі. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у травні 2026 року видобуток сирої нафти в Росії знизився до 8,7 мільйона барелів на добу. Це приблизно на 5% менше, ніж торік, і на 10% нижче запланованого рівня.

Водночас Росія намагається компенсувати втрати, нарощуючи експорт сирої нафти. У травні він зріс до 5,2 мільйона барелів на добу — на майже пів мільйона більше, ніж рік тому. Аналітики пояснюють це тим, що Кремль змушений пріоритезувати постачання пального на внутрішній ринок, а надлишки сирої нафти спрямовує за кордон.

За інформацією Bloomberg, у період від середини травня до середини червня середній експорт досяг 3,83 мільйона барелів на добу — це найвищий показник 2026 року. Втім, уже на початку червня поставки почали знижуватися.

Додатково ситуацію ускладнюють обмеження в межах угод ОПЕК: у травні Росія видобувала в середньому 9,01 мільйона барелів на добу — майже на 700 тисяч менше встановленої квоти.

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При цьому країна накопичує нафту: на танкерах у морі перебуває понад 120 мільйонів барелів, що приблизно на чверть більше, ніж у квітні.

Російські провоєнні блогери визнають, що зростання експорту частково пов’язане зі скороченням можливостей переробки нафти після українських ударів.

Окремим фактором ризику стало рішення США не продовжувати винятки із санкцій щодо російської нафти на суднах у морі після 17 червня. Це може ще більше ускладнити експорт для вже завантажених танкерів.

Аналітики наголошують, що 2026 року Україна значно наростила дальність, частоту та інтенсивність ударів по енергетичних об’єктах у глибині Росії. Це системно впливає одразу на кілька напрямків — внутрішнє забезпечення паливом, експорт і переробні потужності РФ.

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Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий повернути санкції проти російської нафти. Йдеться про обмеження, які можуть вдарити по одному з ключових джерел доходів РФ — експорту нафти. За словами Трампа, США підуть на цей крок, якщо Росія не змінить свою політику та продовжить агресивні дії. У Білому домі наголошують, що санкції залишаються одним із головних інструментів тиску на Кремль. Нові обмеження активно обговорюються на міжнародному рівні на тлі війни Росії проти України.

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