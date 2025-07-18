Україна дозволить іноземним компаніям випробувати їхні розробки на полі бою проти Росії

Новітня зброя на фронті проти РФ

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Україна дозволить іноземним компаніям-виробникам озброєнь випробувати свою новітню зброю на фронті проти російських окупантів.

Про це повідомляє український оборонний кластер Brave1 та агентство Reuters.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представив платформу «Test in Ukraine», де розробники можуть подати заявку на тестування своїх технологій в Україні. Мета платформи — максимально залучити партнерів для створення технологій, які змінять хід війни.

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Іноземні виробники БпЛА, НРК, водних дронів, РЕБ та продуктів зі штучним інтелектом матимуть зможуть звернутися для тестування своїх виробів в Україні. Виробники зможуть тестувати продукти безпосередньо на місці, що дозволяє вносити корективи в режимі реального часу, або ж довірити тестування Brave1 – фахівці кластеру самостійно проведуть тестування і нададуть партнерам детальний звіт з результатами.

«Це дає нам розуміння того, які технології доступні. Це дає компаніям розуміння того, що насправді працює на передовій», – сказав агентству Reuters керівник відділу зв’язків з інвесторами Brave1 Артем Мороз на оборонній конференції у Вісбадені (Німеччина).

Мороз зазначив, що до схеми існує великий інтерес, втім він не назвав жодної компанії, яка підписала угоду про її використання, і відмовився детальніше розповідати про те, як вона працюватиме або які витрати будуть з цим пов’язані, пише Reuters.

Щоб чинити опір переважаючій за ресурсами військовій машині Росії, Україна робить ставку на оборонну промисловість, що розвивається, частково завдяки іноземним інвестиціям.

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Мороз додав, що кластер Brave1 склав список військових технологій, які Україна хотіла би випробувати.

«У нас є список пріоритетів. Одним з головних буде протиповітряна оборона, наприклад нові можливості ППО, перехоплювачі безпілотників, системи наведення зі штучним інтелектом, усі рішення проти плануючих бомб», – сказав він.

Безпілотні системи на воді та електронні системи профілів на землі також входять до списку пріоритетів України, як і вдосконалені системи управління вогнем або наведення зі штучним інтелектом для підвищення точності гаубиць.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що він обговорює зі своїм американським колегою Дональдом Трампом потенційну «мегаугоду», за якою Сполучені Штати купуватимуть перевірені в боях українські безпілотники. Натомість Київ зобов’яжеться закуповувати значну кількість американського озброєння. За словами Зеленського, останні переговори з Трампом були зосереджені на цій проривній угоді, яка має на меті підтримати повітряні технології обох країн. Україна готова поділитися всім досвідом, набутим за роки війни з Росією.

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