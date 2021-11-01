Україна - друга у світі за добовою смертністю від коронавірусу: у яких регіонах ситуація найгірша

Від початку пандемії жертвами COVID-19 вже стало понад 68 тисяч українців.
Україна наразі друга у світі за добовою смертністю від коронавірусу.
Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 1 листопада.
Так, за попередній період найбільше хворих виявили у Великій Британії, Росії та Сполучених Штатах. Зокрема, у Британії зафіксували понад 41 тисячу, у Росії – майже 40 тисяч і в Америці – понад 26 тисяч нових інфікувань.
А от антирекорд за добовою смертністю від коронавірусної інфекції в Європі очолила Росія. На другому місці - Україна, а на третьому - Румунія.
За минулу добу в нашій країні інфікувалося майже 14 тисяч людей, померло майже 300 українців, на минулому тижні добова смертність перевищувала цифру у 500. Найбільше смертей за останні 24 години зафіксували у Дніпропетровській області - 52, Запорізькій - 45 та Києві - 39.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 281), Харківській (1 227), Львівській (1 166), Запорізькій (895) і Дніпропетровській (867) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 495 випадків;
- Вінницька область – 298 випадків;
- Волинська область – 397 випадків;
- Дніпропетровська область – 867 випадків;
- Донецька область – 322 випадки;
- Житомирська область – 827 випадків;
- Закарпатська область – 118 випадків;
- Запорізька область – 895 випадків;
- Івано-Франківська область – 344 випадки;
- Київська область – 396 випадків;
- Кіровоградська область – 74 випадки;
- Луганська область – 110 випадків;
- Львівська область – 1166 випадків;
- Миколаївська область – 864 випадки;
- Одеська область – 1281 випадок;
- Полтавська область – 259 випадків;
- Рівненська область – 455 випадків;
- Сумська область – 573 випадки;
- Тернопільська область – 398 випадків;
- Харківська область – 1227 випадків;
- Херсонська область – 828 випадків;
- Хмельницька область – 693 випадки;
- Черкаська область – 270 випадків;
- Чернівецька область – 424 випадки;
- Чернігівська область – 355 випадків.
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