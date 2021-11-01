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Україна - друга у світі за добовою смертністю від коронавірусу: у яких регіонах ситуація найгірша

Україна - друга у світі за добовою смертністю від коронавірусу: у яких регіонах ситуація найгірша

Associated Press

Від початку пандемії жертвами COVID-19 вже стало понад 68 тисяч українців.

Україна наразі друга у світі за добовою смертністю від коронавірусу.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 1 листопада.

Так, за попередній період найбільше хворих виявили у Великій Британії, Росії та Сполучених Штатах. Зокрема, у Британії зафіксували понад 41 тисячу, у Росії – майже 40 тисяч і в Америці  – понад 26 тисяч нових інфікувань.

А от антирекорд за добовою смертністю від коронавірусної інфекції в Європі очолила Росія. На другому місці - Україна, а на третьому - Румунія.

За минулу добу в нашій країні інфікувалося майже 14 тисяч людей, померло майже 300 українців, на минулому тижні добова смертність перевищувала цифру у 500. Найбільше смертей за останні 24 години зафіксували у Дніпропетровській області - 52, Запорізькій - 45 та Києві - 39.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 281), Харківській (1 227),  Львівській (1 166), Запорізькій (895) і Дніпропетровській (867) областях.  

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 495 випадків;
  • Вінницька область – 298 випадків;
  • Волинська область – 397 випадків;
  • Дніпропетровська область – 867 випадків;
  • Донецька область – 322 випадки; 
  • Житомирська область – 827 випадків;
  • Закарпатська область – 118 випадків;
  • Запорізька область – 895 випадків;
  • Івано-Франківська область – 344 випадки;
  • Київська область – 396 випадків;
  • Кіровоградська область – 74 випадки;
  • Луганська область – 110 випадків;
  • Львівська область – 1166 випадків;
  • Миколаївська область – 864 випадки;
  • Одеська область – 1281 випадок;
  • Полтавська область – 259 випадків;
  • Рівненська область – 455 випадків;
  • Сумська область – 573 випадки;
  • Тернопільська область – 398 випадків;
  • Харківська область – 1227 випадків;
  • Херсонська область – 828 випадків;
  • Хмельницька область – 693 випадки;
  • Черкаська область – 270 випадків;
  • Чернівецька область – 424 випадки;
  • Чернігівська область – 355 випадків.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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