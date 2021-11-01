Україна - друга у світі за добовою смертністю від коронавірусу: у яких регіонах ситуація найгірша

Україна - друга у світі за добовою смертністю від коронавірусу: у яких регіонах ситуація найгірша

Від початку пандемії жертвами COVID-19 вже стало понад 68 тисяч українців.

Україна наразі друга у світі за добовою смертністю від коронавірусу.

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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 1 листопада.

Так, за попередній період найбільше хворих виявили у Великій Британії, Росії та Сполучених Штатах. Зокрема, у Британії зафіксували понад 41 тисячу, у Росії – майже 40 тисяч і в Америці – понад 26 тисяч нових інфікувань.

А от антирекорд за добовою смертністю від коронавірусної інфекції в Європі очолила Росія. На другому місці - Україна, а на третьому - Румунія.

За минулу добу в нашій країні інфікувалося майже 14 тисяч людей, померло майже 300 українців, на минулому тижні добова смертність перевищувала цифру у 500. Найбільше смертей за останні 24 години зафіксували у Дніпропетровській області - 52, Запорізькій - 45 та Києві - 39.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 281), Харківській (1 227), Львівській (1 166), Запорізькій (895) і Дніпропетровській (867) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 495 випадків;

Вінницька область – 298 випадків;

Волинська область – 397 випадків;

Дніпропетровська область – 867 випадків;

Донецька область – 322 випадки;

Житомирська область – 827 випадків;

Закарпатська область – 118 випадків;

Запорізька область – 895 випадків;

Івано-Франківська область – 344 випадки;

Київська область – 396 випадків;

Кіровоградська область – 74 випадки;

Луганська область – 110 випадків;

Львівська область – 1166 випадків;

Миколаївська область – 864 випадки;

Одеська область – 1281 випадок;

Полтавська область – 259 випадків;

Рівненська область – 455 випадків;

Сумська область – 573 випадки;

Тернопільська область – 398 випадків;

Харківська область – 1227 випадків;

Херсонська область – 828 випадків;

Хмельницька область – 693 випадки;

Черкаська область – 270 випадків;

Чернівецька область – 424 випадки;

Чернігівська область – 355 випадків.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: майже 14 тисяч нових випадків коронавірусу

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