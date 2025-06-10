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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Україна два дні не називає кількість звільнених з полону: Юсов пояснив чому

Юсов підтвердив, що переговорний процес щодо обміну полоненими триває і очікуються нові обміни.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Обмін полоненими 10 червня

Обмін полоненими 10 червня / © Володимир Зеленський

Сьогоднішній обмін полоненими є першим етапом важливої категорії — це важкохворі і важкопоранені захисники.

Про це розповів заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що кожен обмін — це окрема спецоперація. Адже Україна в важких умовах веде переговорний процес з державою-агресором. Своєю чергою РФ нехтує міжнародним гуманітарним правом, Женевськими конвенціями і, власне, спекулює ними, використовуючи на свою користь.

«Сьогодні справді важлива подія, перший етап важливої категорії — це важкохворі і важкопоранені за результатами реалізації стамбульських домовностей», — сказав Юсов.

Він підтвердив, що переговорний процес щодо обміну полоненими триває.

«І сьогодні в тому числі по-живому ці перемовини надзвичайно в складних умовах тривали. І всі ці дні вони супроводжувались активною інформаційною атакою з боку ворога, дезінформаційною кампанією, спробою тиску на рідних наших полонених захисників. Ми сьогодні робили офіційне повідомлення від Координаційного штабу з питань поводження з полоненими стосовно тиску російських спецслужб на родичів. І все відбувається одночасно. Разом з тим, головне — результат», — сказав представник Координаційного штабу.

Також Юсов пояснив, чому ні вчора, ні сьогодні не назвали кількість звільнених з полону.

«Ми не коментуємо зараз цифри, і це дуже важливо. Я окремо хотів би наголосити, поки не завершиться обмін, важлива позиція — не коментувати конкретні цифри. Хочу звернутися зараз до всіх експертів, особливо анонімних каналів джерел: якщо ви дієте в інтересах України і дбаєте про інтереси наших захисників, не поширюйте неперевірених даних, не коментуйте цифри, поки всі етапи зараз не завершаться. Це безпосередньо впливає на процес», — закликав він.

Також Юсов підтвердив, що сьогодні вдалося повернути і захисників Маріуполя — тих, хто був в полоні понад три роки.

«Сьогодні, в тому числі, вдалося повернути офіцерів. Це важливий окремий здобуток, окрема складова. Дуже важкі умови. Ви на кадрах бачите, в якому стані наші полонені. Але багатьох на кадрах не видно, тому що вони одразу поїхали в каретах швидкої допомоги. І не можуть пересуватися самостійно. Деякі діагнози перераховані, але це люди із ампутаціями, втрата зору, це гепатит, туберкульоз і багато інших ускладнень від російського полону. І ці всі люди потребують негайної допомоги, яка буде надана. І вже зараз продовжується робота над продовженням наступних етапів цього складного обміну, складної спецоперації», — підсумував заступник голови Координаційного штабу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

КОГО ПОВЕРНУЛИ ДОДОМУ під час обміну 10 червня і чому кількість — вже два дні таємниця?

Нагадаємо, сьогодні, 10 червня, Україна повернула з полону ще одну групу наших військовослужбовців — тяжкопоранених і тяжкохворих воїнів. Точна кількість звільнених наразі не розголошується.

9 червня відбулася перша частина великого обміну полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися молоді військовослужбовці до 25 років. Їхня кількість також не уточнювалася.

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