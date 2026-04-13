Україна двічі вийшла у відкритий космос під час війни: як це можливо

Україна виходила у відкритий космос

Україна виходила у відкритий космос під час повномасштабної війни. У майбутньому планують створити навіть Космічні Сили.

Вийти у відкритий космос вдалося вже двічі. Про це повідомив голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський для РБК-Україна.

За словами Веніславського, підрозділам ГУР двічі вдалося вивести ракетоносії в космос. Уперше це вдалося на висоту понад 1000 кілометрів. Друга спроба завершилася виведенням ракетоносіїв на висоту 204 кілометри.

Україні вдалося досягти унікальних напрацювань. Тепер країна має технічні можливості для протидії атакам ворога та ураження засобів нападу в космосі. Однак необхідно вкласти кошти в якісне оснащення та розробку.

На повноцінне розгортання Космічних Сил може знадобитися 3–5 років.

Запуски не були експериментальними — це було завданням керівників ГУР. Крім унікальних технічних результатів, вдалося виконати і військові задачі.

«У нас є ракети, про які майже ніхто не знає, але які здатні завдавати ударів по території ворога на відстані до 500 кілометрів і летіти на гіперзвукових швидкостях», — заявив Федір Веніславський.

Такі ракети можуть використовуватися і в космічному просторі.

З інтерв’ю стало відомо і про ще один успіх — Веніславський поділився, що робоча група змогла здійснити запуск ракетоносія з транспортного літака на висоті близько 8 тисяч метрів. Потенційно ракетоносій може бути використаний для виведення на орбіту різних космічних апаратів.

Це другий такий запуск у світовій історії і перший — на європейському континенті. Висота запуску українського ракетного носія стала рекордом, бо обійшла результат США у середині 70-х років.

Що відомо про українські Космічні війська

У планах уряду є створення Космічних військ. Для цього торік зареєстрували законопроєкт 13255. За ідеєю, Космічні війська пропонують створити у складі ЗСУ.

Веніславський пояснив, що РФ уже двічі застосовувала Орешнік проти України, і ці атаки є частково орбітальними бомбардувальними системами. Україна стала першою країною, проти якої була застосована подібна зброя.

Після цього стало зрозуміло, що потужностей, які могли б зривати такі атаки, в країні немає. Тому було вирішено створювати власну космічну розвідку. Ініціативу підтримують очільник Міноборони та Головнокомандувач ЗСУ.