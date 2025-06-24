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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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184
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Україна евакуювала з Ірану 31 людину - деталі операції від ГУР (фото)

В результаті злагодженої операції українські громадяни, серед яких 14 дітей, повертаються додому з Ірану.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Евакуація українців з Ірану

Евакуація українців з Ірану / © ГУР Міноборони

У понеділок, 24 червня, українське МЗС та ГУР Міноборони організували евакуацію 31 громадянина України з Ісламської Республіки Іран через погіршення безпекової ситуації в цій країні.

Про це повідомили в ГУР, опублікувавши фото евакуації.

До евакуйованих увійшли 5 чоловіків, 12 жінок та 14 дітей. Злагоджена робота усіх залучених органів, а також допомога міжнародних партнерів дозволили організувати транзит евакуйованих через територію Республіки Азербайджан до Республіки Молдова. Наразі всі вони прямують до Києва.

Одна з евакуйованих, пані Варвара з Київської області, поділилася своїми враженнями: «Увесь час перебування в Тегерані ми почувалися абсолютно беззахисними — жодного разу не прозвучали попереджувальні сирени. Інтернет зник, і ми зовсім не розуміли, що відбувається. Ми дуже вдячні українському консульству в Тегерані, яке постійно підтримувало зв’язок із нами. Знаю, що в Україні триває війна, але наша країна не залишає своїх громадян напризволяще».

Евакуація з Ірану / © ГУР Міноборони

Евакуація з Ірану / © ГУР Міноборони

Ця евакуація стала завершальним етапом масштабної операції, яку проводили Головне управління розвідки та Міністерство закордонних справ у Ірані та Ізраїлі задля порятунку українців із зон підвищеної небезпеки.

Евакуація з Ірану / © ГУР Міноборони

Евакуація з Ірану / © ГУР Міноборони

Інша евакуйована, Наталя, згадала: «Коли почалися обстріли, це було страшніше навіть, ніж в Україні. Коли з’явилася можливість виїхати, ми вирушили на північ країни, де збиралися українці з різних міст Ірану. Ми вдячні всім, хто доклав зусиль, і нарешті повертаємося додому».

/ © ГУР Міноборони

© ГУР Міноборони

Варто також відзначити, що напередодні, у межах окремої операції, з території Держави Ізраїль було евакуйовано 176 осіб, з яких 133 — громадяни України.

/ © ГУР Міноборони

© ГУР Міноборони

/ © ГУР Міноборони

© ГУР Міноборони

Громадян України, які перебувають на території Ісламської Республіки Іран і бажають повернутися додому, закликають звертатися до Посольства України в Ірані.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські дипломати та розвідники провели евакуацію громадян України та держав-партнерів із Близького Сходу напередодні можливих ударів США по ядерних об’єктах Ірану.

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