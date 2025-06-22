Україна евакуювала своїх громадян з Ірану перед ударами США - Зеленський

Евакуація / © ТСН

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Українські дипломати та розвідники провели евакуацію громадян України та держав-партнерів із Близького Сходу напередодні можливих ударів США по ядерних об’єктах Ірану.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні в Telegram.

«Напередодні активних дій Сполучених Штатів по об’єктах ядерної програми в Ірані українські дипломати та ГУР здійснили важливий етап евакуації громадян України та держав-партнерів із зони небезпеки: 176 осіб було евакуйовано з Ізраїлю до Єгипту, також триває евакуація з території Ірану до Азербайджану», — сказав глава держави.

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Зеленський також зазначив, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга доповів про діяльність українських посольств у регіоні та проведення евакуаційних заходів.

Серед евакуйованих не лише українці, а й громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та Сполучених Штатів Америки. Українські сили відреагували на кожне звернення і продовжують роботу в цьому напрямку.

«Реагуємо на кожне звернення і продовжимо евакуаційні заходи. Доручив МЗС України та розвідці забезпечити всі можливості для необхідного захисту наших людей на Близькому Сході та в регіоні Затоки», — додав президент.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Міністерство закордонних справ України дало рекомендації громадянам у зв’язку із загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході. У МЗС назвали шість країн, які українцям краще зараз не відвідувати.

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