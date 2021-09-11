Україна евакуює ще понад півтори сотні громадян з Афганістану

На сьогодні 159 громадян мають бажання покинути країну.
Україна обов'язково евакуює з Афганістану наших громадян, які бажають повернутися додому. Наразі таких налічується 159.
Про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Ми обов'язково заберемо всіх наших громадян з Афганістану. Як це буде, якими рейсами, як це буде відбуватися, на сьогодні 159 громадян мають бажання покинути країну, ми зробимо так, щоб вони повернулися додому", - сказав Данілов.
Нагадаємо:
- Україна провела 6 евакуаційних рейсів. Але досі не вивезла усіх охочих. Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив - ще 159 наших співвітчизників висловили бажання покинути Афганістан.
- В захопленому "талібами" Афганістані відновлюють пасажирське авіасполучення. Напередодні там уперше після масової евакуації вилетів перший комерційний пасажирський рейс, який належить авіакомпанії катарських авіаліній.