Україна евакуює ще понад півтори сотні громадян з Афганістану

На сьогодні 159 громадян мають бажання покинути країну.

Україна обов'язково евакуює з Афганістану наших громадян, які бажають повернутися додому. Наразі таких налічується 159.

Про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ми обов'язково заберемо всіх наших громадян з Афганістану. Як це буде, якими рейсами, як це буде відбуватися, на сьогодні 159 громадян мають бажання покинути країну, ми зробимо так, щоб вони повернулися додому", - сказав Данілов.

Нагадаємо:

Україна провела 6 евакуаційних рейсів. Але досі не вивезла усіх охочих. Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив - ще 159 наших співвітчизників висловили бажання покинути Афганістан.

висловили бажання покинути Афганістан. В захопленому "талібами" Афганістані відновлюють пасажирське авіасполучення. Напередодні там уперше після масової евакуації вилетів перший комерційний пасажирський рейс, який належить авіакомпанії катарських авіаліній.

Новини світу: з захопленого Афганістану евакуювалися ще двоє українців

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