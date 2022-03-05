Україна глушить розмови окупантів по радіозв'язку: росіянам вмикають національний Гімн

Відповідне відео опублікував журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв.

Українські військові глушать перемовини російських загарбників по короткохвильовому радіо. Щоб перебити розмови окупантів, наші захисники вмикають національний Гімн.

Про це у Тwitter розповів журналіст-розслідувач видання "Bellingcat" Христо Грозєв.

"Війна слів, пісень та бомб: росіяни щосили намагаються передати плани атаки по короткохвильовому радіо, тоді як Україна глушить їх, вмикаючи свій національний Гімн", – написав Грозєв.