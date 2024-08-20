Україна готова на переговори з РФ, але не з Путіним: як це може бути — Politico

Модель мирного договору, яку дедалі частіше обговорюють у Києві, бере за основу "зернову угоду", яка дозволила Україні відновити експорт зерна з Чорного моря.

Україна готова на мирні переговори із Росією, але не безпосередньо з Путіним, а за досвідом так званої "зернової угоди".

Про це пише Politico з посиланням на заяви українських чиновників.

"Модель мирного договору, яку дедалі частіше обговорюють у Києві, бере за основу угоду від липня 2022 року, яка дозволила Україні відновити експорт зерна з Чорного моря. У рамках цього дипломатичного формату Росія та Україна працювали над окремими угодами під наглядом ООН і Туреччини як посередників, без прямої домовленості між Москвою та Києвом", - ідеться в публікації.

Politico стверджує, що "чорноморська модель" дозволить подолати цей "глухий кут". Основою для того, чого хоче Україна, є план з 10 пунктів, розроблений президентом Володимиром Зеленським у 2022 році, який охоплює низку тем, таких як продовольча та енергетична безпека, відновлення територіальної цілісності України та виведення російських військ.

"Але попереду у Києва ще довгий шлях. Він повинен працювати над спільним мирним планом з країнами, які погодилися допомогти йому реалізувати три початкові пункти мирної формули - ядерна та енергетична безпека, продовольча безпека та повернення полонених - узгоджені під час першого мирного саміту в Швейцарії в червні", - пише видання.

Зеленський хоче, щоб результатом зустрічей, ініційованих Україною під час цього саміту, стала спільна мирна пропозиція. Передбачається, що дружні до Росії країни, які беруть участь у реалізації мирної програми, мають представити свої пропозиції Москві під час другого мирного саміту, який Київ хоче організувати до кінця цього року.

Але Росія вже заявила, що не приїде на цей саміт, і назвала українську мирну формулу "абсолютно неприйнятною" для Кремля.

Тому українці вирішили, що Москву потрібно трохи підбадьорити, заявивши, що наступи на Росію припиняться, коли буде укладена мирна угода.

"Що швидше Росія погодиться на відновлення справедливого миру, зокрема, на основі мирної формули, яка веде до такого миру, то швидше припиняться рейди українських сил оборони на російську територію", - заявив Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України, на брифінгу в Києві минулого тижня.

Нагадаємо, раніше речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що РФ не вела і не веде прямих чи непрямих переговорів з Україною, а наступ на територію Курщини взагалі анулював можливість розпочати діалог про припинення вогню.

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