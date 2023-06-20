Україна готова отримати запрошення до членства в НАТО вже на липневому саміті — Кулеба

Очікування України від липневого саміту НАТО у Вільнюсі не змінилися — нам потрібен реальний крок до членства. Адже Україна за всіма ключовими критеріями готова до цього.

Таку думку висловив в ефірі телемарафону міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, в цьому напрямку ми вже бачимо повільні та обережні рухи: “У нас із НАТО все за принципом “з ранку до ночі бачу твої очі”, тобто ми бачимо ці відкриті двері. Ми зараз усі дуже багато працюємо над цією темою, вона дуже складна. Її треба перемістити в серйозну фортецю. Але ми бачимо повільний та обережний рух у тому напрямку, який потрібен і Україні, і євроатлантичній безпеці загалом”.

Дмитро Кулеба зазначив, що на саміті Україні потрібен реальний крок до членства: “Рішення Бухаресту 2008 року віджило себе, і НАТО має привести свої документи, свої політики у відповідність до нової реальності для того, щоб наблизити момент членства України в Альянсі. Якщо ми приберемо план дій щодо членства в НАТО, це вже буде спрощення процедури вступу однозначно”.

Для членства України в Альянсі потрібне політичне рішення, наголосив Дмитро Кулеба: “Що стосується часових рамок, то ми вважаємо, що Україна за всіма ключовими критеріями готова отримати запрошення до членства в НАТО вже на цьому саміті у Вільнюсі. Але для цього, безумовно, потрібне політичне рішення. Де зупиняться зрештою союзники в цьому політичному рішенні, це і є предметом нашої роботи з ними наразі”.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США проти вступу України до НАТО за спрощеною процедурою. Однак Дмитро Кулеба вважає, що сценарій, де Україна має йти за ПДЧ ще 15 років, має бути неприйнятним для самого Альянсу: “Один генерал НАТО сказав, що головна умова членства в НАТО для будь-якої країни від першого дня і до сьогодні є дуже простою: це здатність і бажання воювати з росіянами. Тобто захищати євроатлантичний простір від російської агресії”.

Міністр закордонних справ України зауважив, що зараз немає іншої країни в євроатлантичному просторі, яка здатна, має силу й бажання захищати свою землю і весь східний фланг євроатлантичного простору від росіян: “Ми не повинні доводити і переконувати, чому Україна потрібна НАТО. Ми повинні говорити таким чином, щоб у НАТО самі усвідомили, чому без України цей Альянс не буде здатним виконувати свою базову функцію — захищати євроатлантичний простір від Росії”.

Нагадаємо, замість вступу до НАТО президент США Джо Байден хоче запропонувати Україні 10-річну стабільну військову допомогу, яку називають "ізраїльською моделлю" безпеки.

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