Україна готова прийняти шведські винищувачі Gripen — представник Повітряних сил ЗСУ

Шведський літак використовує ту ж лінійку західного озброєння, що й американський F-16.

В Україні уже існує належна інфраструктура, яка дозволяє прийняти на озброєння шведські винищувачі Gripen. Однак, наразі пріоритетними залишаються американські F-16.

Про це повідомив начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов в інтерв’ю “Донбас Реалії”.

“F-16 запропонували першим. Ми зараз працюємо над F-16, розбудовуємо інфраструктуру під нього… На другому місці в нас стоїть Gripen. І всі запити до Швеції також були надані. Просто цей процес зараз не є пріоритетним, але ми розглядаємо можливість отримання цих літаків”, – наголосив він.

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За словами представника Повітряних сил ЗСУ, для базування винищувачів Gripen не потрібно особливого покриття, як злітно посадкову-смугу цей літак може використовувати навіть звичайні автомобільні дороги.

Ще одним позитивним моментом є те, що шведський винищувач використовує всю лінійку західного озброєння.

“Все, що можна використовувати на F-16, можна використовувати і на Gripen. Тому ми, звичайно, на всіх майданчиках говоримо про те, що ми зацікавлені в отриманні”, - підкреслив Сергій Голубцов.

Він також зазначив, що у стратегії розвитку, яка розроблена цього року, записано, що Повітряні сили ЗСУ хотіли б мати на озброєнні літаки F-16 і Gripen.

Цей тип літака разом з F-16, Eurofighter і Rafale також було закладено у бачення розвитку Повітряних сил ще у 2018 році.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна поставила на паузу передавання Україні винищувачів JAS-39 Gripen, які могли стати першими західними бойовими літаками у складі Повітряних сил ЗСУ.

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