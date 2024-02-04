"Україна готова замінити Техас у складі США": російська пропаганда запустила безглуздий фейк

На сайті ТСН відсутні будь-які матеріали на тему "України і Техасу", про що поширюють пропагандисти.
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростовує черговий фейк російських пропагандистів, які використали сайт ТСН.ua, що "Україна готова замінити Техас у складі США".
На сайті ТСН.ua відсутня подібна стаття, яку поширили кремлівські пропагандисти.
"Правда: поширена пропагандою кремля "заява" президента України є вигаданою ними ж маячнею, адже у своєму офіційному зверненні Зеленський нічого не каже про Техас. На сайті ТСН також відсутні будь-які матеріали на тему України і Техасу, а скриншот з нібито сайту ТСН і новиною про "входження до складу США", який поширюють фейкороби – це підроблена версія статті", - йдеться у повідомленні Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Фахівці Центру наголошують, що "поширена росіянами брехня націлена на дискредитацію української влади, яка нібито готова скористатися розбіжностями і протиріччями в інших країнах задля задоволення власних цілей".
Нагадаємо, раніше повідомляли, що кремлівська пропаганда запустила новий фейк про Залужного.
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