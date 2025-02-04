Україна готує нові санкції та викриває тіньові схеми: головне зі звернення Зеленського

У вівторок, 4 лютого, відбулось засідання Ради національної безпеки та оборони України під головуванням президента Володимира Зеленського. Під час засідання обговорювалось кілька важливих тем, зокрема фінансова чистота, санкції, програми підтримки громадян, захист енергетики та взаємодія з іноземними партнерами.

Про це президент України сказав у вечірньому зверненні до українців у суботу, 1 лютого.

"Сьогодні на РНБО були важливі доповіді щодо фінансової чистоти в країні. Нещодавно відбулися заміни керівників податкової служби та фінмоніторингу, і вже є перші результати. Результати щодо тіньових фінансових схем, які нарешті зупинені. І це стосується і олігархів, і посадовців, і депутатів, і тих, хто використовував або використовує різні фонди, щоб фактично приховувати кошти. Мільярди гривень. Відповідні матеріали – у правоохоронних органів. Вже. Розслідування мають бути об’єктивними – не зважаючи на те, хто порушує закон", – наголосив Зеленський.

Він додав, що РНБО також ухвалила рішення щодо санкцій. Передбачається запровадження кількох жорстких пакетів. Незабаром влада має оприлюднити санкційні списки.

Також обговорювались програми фінансової підтримки українців та бізнесу. Зокрема програми "єПідтримка", "єОселя", "Зроблено в Україні", "Національний кешбек", безкоштовне харчування у школах, доплати вчителям та інші.

"Хоч би як було складно, ми знаходимо кошти, щоб допомогти всім українцям, українським виробникам. Майже 13 мільйонів заявок на "єПідтримку", і майже 13 мільярдів гривень виплачено безпосередньо українським сім’ям, нашим громадянам. Кількість учасників програми доводить її потрібність і потрібність аналогічних програм прямої підтримки людей. Є вже більш ніж 5 мільйонів клієнтів програми "Національний кешбек" – це теж така кількість учасників, яка говорить сама за себе. Ми працюємо над тим, щоб збільшувати всі формати підтримки, які ефективні. І це буде – я дав відповідні доручення уряду", – повідомив гарант.

За словами Зеленського, вже готова програма індексації пенсій, яка почнеться 1 березня.

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Президент додав, що в країні також є значна проблема з дисбалансом імпорту та експорту.

"Імпорт – і це стосується не зброї – значно перевищує наш експорт. Тенденція, яку слід змінити", – пояснив президент.

На його думку, варто залучати іноземні інвестиції не тільки в оборонну галузь, а й в усі сфери виробництва.

Зеленський також повідомив про свою зустріч із керівником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

"Ми домовилися, що місії [МАГАТЕ – ред.] працюватимуть активніше… Говорили з паном Гроссі і про українців з Енергодара, яких захопили російські окупанти. Очікуємо, що МАГАТЕ буде активним у роботі заради звільнення цих українських громадян", – сказав президент.

Він додав, що директор МАГАТЕ підтримав ідею добудови атомних блоків на Хмельницькій АЕС. Тепер необхідно, щоб цей проєкт схвалила також Верховна Рада.

Наостанок Володимир Зеленський повідомив, що команди України та США "вже почали предметно говорити".

"Сьогодні керівник Офісу Андрій Єрмак говорив із Майклом Волцом, ми готуємо графік зустрічей. Також сьогодні я говорив із Прем’єр-міністром Австралії, і найголовніше – це нові кроки для тиску на Росію за війну, тиску заради справедливого миру", – наголосив президент України.

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