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Україна готує відповідь на обстріли енергетики та масштабна пожежа у Підмосковʼї: головні новини ночі 27 вересня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Україна готує відповідь на обстріли енергетики та масштабна пожежа у Підмосковʼї: головні новини ночі 27 вересня 2023 року

Пожежа у Московські області

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 27 вересня 2023 року:

  • У Білому домі впевнені, що Україна збереже двопартійну підтримку у Конгресі Читати далі –>
  • У Московській області масштабна пожежа в районі військового аеродрому Читати далі –>
  • Україна відповідатиме, якщо Росія знову битиме по енергетиці — Міноборони Читати далі –>
  • Окупанти планують примусово депортувати населення Горлівки до Росії — ЦНС Читати далі –>
  • У Міноборони Нідерландів назвали терміни передавання Україні F-16 Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
4777
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