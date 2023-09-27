Україна готує відповідь на обстріли енергетики та масштабна пожежа у Підмосковʼї: головні новини ночі 27 вересня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні новини ночі 27 вересня 2023 року:
- У Білому домі впевнені, що Україна збереже двопартійну підтримку у Конгресі Читати далі –>
- У Московській області масштабна пожежа в районі військового аеродрому Читати далі –>
- Україна відповідатиме, якщо Росія знову битиме по енергетиці — Міноборони Читати далі –>
- Окупанти планують примусово депортувати населення Горлівки до Росії — ЦНС Читати далі –>
- У Міноборони Нідерландів назвали терміни передавання Україні F-16 Читати далі –>
Читайте також:
- Інтереси держав ЄС у справі щодо зернової суперечки з Україною представлятиме Єврокомісія
- Президент Фінляндії пояснив, чому перемога України у війні потрібна всьому світу
- Євросоюз може розпочати переговори з Україною про членство до Різдва — Європарламент