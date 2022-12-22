Україна готується до можливого блекауту: кількість "Пунктів незламності" збільшать до 15-17 тисяч

Вже за два тижні "пунктів незламності" в Україні має стати близько 15-17 тисяч.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в інтерв'ю Інтерфаксу.

За його словами, станом на минулий тиждень в Україні є 5 тисяч таких пунктів.

"Уряд прийняв рішення і повністю внормував питання створення і функціонування цих пунктів: фінансування, утримання чергових, постачання пального тощо. Очікуємо, що через два тижні "Пунктів незламності" буде вже від 15 до 17 тис. Це буде той інструмент, який буде допомагати людям вижити в критичні часи, коли може статися блекаут", — розповів прем'єр.

Він додав, що чимало залежить від місцевої влади.

"Ми готуємося до усіх можливих сценаріїв розвитку подій. До керівників ОВА, очільників громад доведені плани реагування на випадок критичних ситуацій. Ці документи мають гриф "Для службового користування" і не можуть бути публічно озвучені", - пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, 17 грудня на засіданні Кабінету міністрів затвердили порядок роботи “Пунктів незламності”, які повинні цілодобово надавати в усіх населених пунктах України однакові послуги. Денис Шмигаль розповів, які саме.

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