Україна готується до можливої катастрофи на Запорізькій АЕС - МОЗ

Україна готується до потенційної катастрофи на Запорізькій АЕС - поповнюються та оновлюються запаси калію йодиду та триває робота над протоколом лікування гострої променевої хвороби, якщо росіяни все ж підірвувть станцію.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар, заступник голови Мінохорони здоров'я Ігор Кузін в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що в більшості областей місцева влада провела ситуаційні навчання. Це було зроблено, аби протестувати систему надання швидкої медичної допомоги, медицини катастроф і системи, оскільки сама вона відповідає за радіаційний моніторинг.

Окрім того, за його словами, Україна отримала від західних партнерів велику кількість міжнародних протоколів, які дозволяють застосовувати сучасні методи лікування гострої променевої хвороби у разі потреби.

"Україна має свій протокол, але це протокол від 2006 року, тому зараз сформована робоча група, яка фіналізує й оновить національний протокол лікування гострої променевої хвороби", - розповів Кузін.

Загроза підриву Запорізької АЕС

25 липня у МАГАТЕ підтвердили, що на території окупованої Запорізької АЕС перебувають протипіхотні міни, про що раніше говорили у ГУР. Вони розташовані у буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметральними бар’єрами майданчика.

Раніше у розвідці повідомляли, що російські окупанти планують чергові провокації на окупованій Запорізькій АЕС із застосуванням важкого озброєння.

У Міненерго заявили, що реактор ЗАЕС може вибухнути будь-якої миті. Про це йдеться у статті видання Politico. Міністр енергетики України Герман Галущенко підкреслив, що росіяни повністю відключили українську сторону від моніторингу ситуації на ЗАЕС, а том Міненерго переконані, що вибух на станції може статися в будь-який момент.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УНОЧІ буде теракт на Запорізькій АЕС??? Дуже тривожні повідомлення!

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