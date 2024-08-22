Україна готується до найскладнішої зими: у "Нафтогазі" розповіли, що буде з цінами

Україна готується до найскладнішої зими, забезпечуючи достатні запаси газу та стабільні ціни для споживачів. Водночас українців закликають до енергоефективності, щоб зменшити ризики енергетичних криз.

Про це розповів СЕО "Нафтогазу" Олексій Чернишов у коментарі ЗМІ. З наближенням зими забезпечення стабільного постачання газу стає головним пріоритетом для України.

Наступний опалювальний сезон стане одним із найскладніших в історії України. "Очевидно, що наступний опалювальний сезон, наступна зима є історичною для України в тому відношенні, що вона буде найбільш складною", – зазначив Чернишов. Основною складністю є забезпечення достатніх обсягів енергії та тепла в умовах війни, коли енергетична інфраструктура перебуває під постійною загрозою атак.

Проте, незважаючи на виклики, "Нафтогаз" активно готується до зими. "Ми вже закумулювали необхідний об'єм природного газу, ми йдемо за планом, цей обсяг постійно збільшується", – підкреслив Чернишов. Він також відзначив зростання видобутку українського газу. "Наш видобуток перевищує на 7% видобуток попереднього року. Це дуже гарно, тому що українці будуть з газом, українці будуть саме з українським газом, без імпортного газу", – підкреслив Чернишов.

Якою буде ціна на газ

Ціни на газ для побутових споживачів та виробників тепла залишаться стабільними. "Щодо відносно цін, ціни залишаються стабільними, як в минулому році", – заявив Чернишов, зазначивши, що діє режим ПСО (покладення спеціальних обов'язків), який гарантує фіксовані ціни, а також мораторій на їх підвищення. Це означає, що ціни на газ не зростатимуть, що є суттєвою підтримкою для мільйонів українських домогосподарств і підприємств у цей складний час.

Чернишов підкреслив, що газова інфраструктура України перебуває під постійною загрозою через воєнні дії. "Група "Нафтогаз" з першого дня війни перебуває під прицілом, як то кажуть, ми пережили декілька атак", – сказав він. Незважаючи на це, компанія проводить масштабні роботи з ремонту та модернізації інфраструктури, готуючи її до зими. "Ми постійно ремонтуємо і готуємо нашу інфраструктуру для майбутніх часів, захищаємо її, розвиваємо її", – додав Чернишов.

Також відзначено, що підприємства теплокомуненерго, які забезпечують тепло в містах, активно готуються до зими. "Нафтогаз" співпрацює з ними для підготовки мереж та інфраструктури, щоб забезпечити безперебійне постачання тепла.

Енергоефективність залишається важливим елементом підготовки до зими. Чернишов закликав українців економити енергію.

"Ми маємо ставитися відповідально до енергії, дбати про нейроефективність, подумати і перевірити газове обладнання, подумати ще раз і перевірити ситуацію з вікнами, з дверима, з дахами, з під'їздами і всім нам відомими речами, які ми маємо все ж таки приводити до ладу для того, щоб заощаджувати тепло та енергію", – зазначив Чернишов.

Нагадаємо, компанія "Нафтогаз" попередила споживачів про необхідність перевірити газове обладнання в житлових приміщеннях. Вартість цієї послуги становить приблизно 1000 гривень.

Нафтогаз готовий до опалювального сезону! А от з електрикою складніше! Якою буде зима?

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