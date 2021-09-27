Україна готується до нового локдауну: як працюватимуть магазини, кафе і ТРЦ у "червоній" зоні

Україна готується до нового локдауну: як працюватимуть магазини, кафе і ТРЦ у "червоній" зоні

У "червоні" зоні кафе, ТРЦ, театрам і музеям заборонено працювати, але є виключення.

В Україні у регіонах, у разі введення "червоної" зони для стримування коронавірусу, за новими правилами, продуктові супермаркети зможуть продовжувати роботу. Але до таких магазинів будуть застосовуватися обмеження.

Про це розповів в інтерв'ю "РБК-Україна" головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За словами Кузіна, у продуктових магазинах у "червоній" зоні будуть обмежувати кількість відвідувачів, які одночасно можуть перебувати у торгових залах. Але вимога щодо вакцинації на них поки не розповсюджується.

"Оскільки ми розуміємо, що обмеження кількості продуктових супермаркетів може доволі суттєво впливати на життєзабезпечення населеного пункту. Найімовірніше, ми будемо ініціювати норму про вакцинацію певного відсотка працівників, які працюють у сфері обслуговування. Але вимоги по допуску туди вакцинованих відвідувачів – такої норми, скоріше за все, не буде", - пояснив Ігор Кузін.

Робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків, закладів культури у разі "червоної" зони, як нагадав Кузін, забороняється. Але вони зможуть продовжити роботу, якщо увесь персонал і відвідувачі мають "зелений" сертифікат про вакцинацію (він свідчить про завершений курс вакцинації).

"Також для закладів освіти (крім садочків та початкової школи) у червоному рівні епіднебезпеки діє норма про вакцинацію не 80, а вже 100% працівників, і вже не однією, а двома дозами. Тому заклади освіти зможуть продовжити функціонувати навіть у локдауні", - підсумував головний санлікар.

Нагадаємо, в Україні від 23 вересня в усіх регіонах запроваджується "жовта" зона, яка передбачає посилення обмежень. Втім, на відміну від минулорічного локдауну, коли обмеження стосувалися всіх, цьогоріч обмеження певною мірою дещо послаблюють, але лише для вакцинованих українців. За якими тепер обмеженнями живе Україна, читайте тут.

Коронавірус в Україні: що змінилося у регіонах із впровадженням "жовтої" карантинної зони

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