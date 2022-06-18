Україна готується до опалювального сезону: "Нафтогазу" передадуть у власність шість ТЕЦ - Шмигаль

Україна готується до опалювального сезону: "Нафтогазу" передадуть у власність шість ТЕЦ - Шмигаль

Уряд прораховує та готується до всіх можливих сценаріїв у новому опалювальному сезоні.

Уряд затвердив документ, який визначає, що на початок жовтня у підземних газосховищах мають бути достатні запаси газу для безперебійного проходження опалювального сезону за будь-яких обставин. Зараз у ПГС України уже понад 10 млрд кубів газу.

Про це 18 червня на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Уряд доручив передати шість ТЕЦ у власність "Нафтогазу" для забезпечення безперебійних поставок тепла й електроенергії.

Кабінет Міністрів також затвердив постанову, відповідно до якої "Нафтогаз" на час воєнного стану та шість місяців після його завершення буде постачати природний газ операторам газорозподільних систем за фіксованою ціною.

"Більшість цих операторів зараз перейшли у власність держави. Рішення уряду – ще один крок до стабільних поставок газу всім споживачам та стабільної роботі нашої газотранспортної системи", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, українців готують до прохолодніших батарей взимку і зменшення температури в квартирах.

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