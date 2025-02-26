Завершення війни: Україна готується до запуску перших тендерів на відбудову

Українська сторона передала Туреччині досьє з переліком проектів, які планують реалізувати в межах відбудови.

Україна вже в травні оголосить тендери на реалізацію проектів із відновлення країни після масштабних руйнувань, спричинених війною.

Про це повідомляє турецьке видання Türkiye.

Зазначається, що українська сторона передала Туреччині досьє з переліком проектів, які планують реалізувати в межах відбудови.

Один із перших тендерів, який планують оголосити найближчим часом, стосуватиметься модернізації митних пунктів на автомагістралях та будівництва платних доріг. Також розглядаються проєкти у сферах енергетики, підвищення енергоефективності, будівництва соціального житла та покращення водопостачання.

Нагадаємо, що світові та українські політики активно обговорюють можливі варіанти початку мирних перемовин та завершення війни Росії проти України. Розмови пожвавішали на фоні заяв американського президента Дональда Трампа та зустрічі представників двох країн у Саудівській Аравії.