Україна готується посилити карантин: ЗМІ дізналися імовірну дату розгляду питання

Комісія ТЕБ і НС, яка рекомендує посилення чи послаблення карантину, розгляне питання цього тижня.

Вся Україна через зростання рівня захворюваності на COVID-19 може перейти до "жовтої" карантинної зони. Державна комісія з ТЕБ та НС та надзвичайних ситуацій збереться на засідання для розгляду цього питання поточного тижня.

Про це повідомили два джерела в Кабінеті міністрів у коментарі "РБК-Україна".

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Попередньо, за інформаціє видання засідання, ТЕБ та НС заплановане на 21 вересня.

"Засідання Держкомісії ТЕБ та НС про переведення України в жовту зону відбудеться завтра", - повідомили джерела.

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Як повідомлялося, темпи поширення епідемії коронавірусу в Україні суттєво прискорилися за останні два тижні. Кількість нових випадків інфікування, смертей та госпіталізацій, які ще два тижні тому були подібними до минулорічних, продемонстрували випереджальне зростання.

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Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано 2 265 нових випадків

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