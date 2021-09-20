Україна готується повернутися до "жовтої" зони: у Кабміні назвали дату можливого посилення карантину

Україна готується повернутися до "жовтої" зони: у Кабміні назвали дату можливого посилення карантину

В країні запрацюють нові правила карантину.

У вівторок, 21 вересня, Комісія ТЕБ і НС розгляне питання переходу всієї території України із "зеленої" зони до "жовтої" зони карантину.

Про це повідомили в пресслужбі Кабінету міністрів.

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Під час завтрішнього засідання комісії йтиметься про впровадження "жовтого" рівня епідемічної небезпеки в Україні від 00:00 22 вересня 2021 року.

За словами прем’єр-міністр Дениса Шмигаля, водночас запрацюють нові правила адаптивного карантину. Вони послаблять обмеження для закладів, в яких щеплено від COVID першою дозою вакцини не менше 80% персоналу.

"Ми змінили підхід до карантинних обмежень та дозволили роботу таким закладам, щоб не зупиняти економічний та освітній процес у нашій країні. Держава надала можливість кожному громадянину щепитися безкоштовно різними вакцинами на вибір. Вакцинація залишається пріоритетом у протидії поширенню хвороби", - наголосив голова уряду.

Як повідомлялося, у понеділок, 20 вересня, Кабінет міністрів подовжив карантин в Україні до 31 грудня 2021 року. Йдеться про продовження адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації. Слід зауважити, що раніше режим надзвичайної ситуації в Україні діяв до 1 жовтня 2021 року.

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