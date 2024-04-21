Україна готується прийняти F-16: експерт пояснив удари ЗСУ по специфічних російських об’єктах

Удари Сил оборони України по російських радарах та засобах ППО свідчать про активну підготовку України до прийняття на озброєння винищувачів F-16.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі Громадського радіо.

Він нагадав заяву прем’єр-міністра Бельгії Александра де Кроо про те, що F-16 будуть в Україні ще до літа та наголосив, що ЗСУ створюють для цього необхідні умови.

“Я бачу і знаю, мені відомо з моїх джерел, наскільки стрімко, випереджаючи строки, Україна веде підготовку до їх [винищувачів F-16] прийому... Зверніть увагу на удари по радарах ворога. Мордовія — раз, Брянська область — два, Джанкой — три. Буквально за минулу добу знищена ще одна радіолокаційна станція і командний пункт С-400 “Тріумф”, який розташовувався на окупованих територіях Росією”, - перелічив експерт.

За словами Олександра Мусієнка, така інтенсивність і щільність ударів по різних системах виявлення і ППО свідчить про підготовку до розгортання F-16 в Україні, щоб “вони мали більше можливостей працювати”.

При цьому експерт наголосив, що важливим питанням залишається закупівля ракет і озброєнь до F-16.

“Для нас дуже важливо, аби F-16 були оснащені ракетами JASSM дальністю 450 км. Це вогнева міць, дальності якої в нас ще немає. Це так само з точки зору демілітаризації Кримського півострову від російської присутності дуже б допомогло”, - пояснив він.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії 14 квітня повідомило про завершення навчання на винищувачах F-16 перших пілотів з України під керівництвом ВПС Сполученого Королівства.

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