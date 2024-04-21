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Україна готується прийняти F-16: експерт пояснив удари ЗСУ по специфічних російських об’єктах

Україна готується прийняти F-16: експерт пояснив удари ЗСУ по специфічних російських об’єктах

Україна прискорено готується прийняти винищувачі F-16 / Фото: Вікіпедія

Україна веде підготовку до розгортання сучасних західних винищувачів, випереджаючи терміни.

Удари Сил оборони України по російських радарах та засобах ППО свідчать про активну підготовку України до прийняття на озброєння винищувачів F-16.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі Громадського радіо.

Він нагадав заяву прем’єр-міністра Бельгії Александра де Кроо про те, що F-16 будуть в Україні ще до літа та наголосив, що ЗСУ створюють для цього необхідні умови. 

“Я бачу і знаю, мені відомо з моїх джерел, наскільки стрімко, випереджаючи строки, Україна веде підготовку до їх [винищувачів F-16] прийому... Зверніть увагу на удари по радарах ворога. Мордовія — раз, Брянська область — два, Джанкой — три. Буквально за минулу добу знищена ще одна радіолокаційна станція і командний пункт С-400 “Тріумф”, який розташовувався на окупованих територіях Росією”, - перелічив експерт.

За словами Олександра Мусієнка, така інтенсивність і щільність ударів по різних системах виявлення і ППО свідчить про підготовку до розгортання F-16 в Україні, щоб “вони мали більше можливостей працювати”.

При цьому експерт наголосив, що важливим питанням залишається закупівля ракет і озброєнь до F-16.

“Для нас дуже важливо, аби F-16 були оснащені ракетами JASSM дальністю 450 км. Це вогнева міць, дальності якої в нас ще немає. Це так само з точки зору демілітаризації Кримського півострову від російської присутності дуже б допомогло”, - пояснив він.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії 14 квітня повідомило про завершення навчання на винищувачах F-16 перших пілотів з України під керівництвом ВПС Сполученого Королівства.   

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