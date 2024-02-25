Україна готується відкрити повітряний простір для авіарейсів - Кубраков

Україна проводить консультації з регуляторами ЄС та США, щоб відкрити повітряний простір для цивільних рейсів.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков на формі "Україна. рік 2024".

За його словами, станом на зараз Україна подала офіційні заяви щодо оцінки ризиків до Європейських та Американських безпекових регуляторів, аби вони підтвердили план польотів.

"Складний процес, але перші формальні кроки Україна робить вже зараз, саме в ці тижні ми подаємо офіційні заяви оцінку ризиків до відповідних регуляторів. Нам важливо, щоб Американські та Європейські регулятори підтвердили наш алгоритм дій", - прокоментував Кубраков.

Інформації про можливі терміни наразі немає, поки тривають перемовини.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки часу треба для відновлення польотів із України і чи буде кому літати.

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