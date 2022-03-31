Україна хоче мобілізувати мільйон резервістів — Арахамія про нову оборонну концепцію

Ізраїльські військові експерти сказали, що Україні найбільше підходить концепція так званого "укріпленого нейтралітету".
Україна планує у разі загрози мобілізувати мільйон резервістів.
Про це розповів голова української делегації і лідер "Слуги народу" Давид Арахамія в ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.
За словами Арахамії, ізраїльські військові експерти сказали, що Україні найбільше підходить концепція так званого "укріпленого нейтралітету".
"Вона полягає в тому, що у нас є своя оборонна армія, яка може себе захищати. Тобто все озброєння оборонного характеру, "залізні куполи" (система протиповітряної оборони — Ред.), ракетне озброєння", — пояснив він.
Нардеп наголосив, що дуже важливо швидко мобілізувати резервістів — як, наприклад, у Швейцарії та Ізраїлі.
"Зараз усі передумови для цього у нас є. І ми так і бачимо, що буде армія та ще буде мільйон людей, які кожного року, раз чи два рази на рік проходять навчання на полігонах. У них буде зброя. Дискусійне питання — чи мають резервісти право зберігати цю зброю вдома, або в спеціальних збройових кімнатах", — сказав нардеп.
Арахамія вважає, що завдяки такій концепції в разі агресії держава отримає додатково мільйон вже навчених бійців, не витрачаючи кошти на їх утримання щомісяця.
Раніше Давид Арахамія розповів, що українська делегація все ще залишається у Туреччині.
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