"Україна хоче мати справді потужний пул союзників із чітко прописаними гарантіями безпеки" - Подоляк відреагував на сценарії з нейтралітетом

Радник керівника Офісу президента вважає, що модель нейтралітету може бути лише українська.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів про переговори з РФ щодо ситуації в Україні.

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За його словами, нейтралітет в Україні буде тільки української моделі.

"Безперечно, ми розуміємо спробу наших партнерів залишитися ініціативною стороною у переговорному процесі. Звідси слова про шведську чи австрійську моделі нейтралітету. Але Україна зараз перебуває у стані прямої війни з РФ. Тому модель може бути лише «українською» і лише про юридично вивірені «гарантії безпеки». І жодних інших моделей чи варіантів.

Що це означає? По-перше, абсолютні гарантії безпеки. Дійсні, а не протокольні чи будапештські. А це означає, що сторони-підписанти гарантій не стоять осторонь у разі нападу на Україну, як сьогодні. Але беруть активну участь на стороні України у конфлікті та офіційно забезпечують негайне постачання нам необхідного обсягу зброї. І по-друге, Україна більше не хоче залежати від бюрократичних процедур, які дозволяють або не дозволяють закривати небо від тих самих крилатих ракет. Нам потрібні прямі та жорсткі гарантії того, що небо обов'язково буде закрите.

Додам, що Україна ніколи не була мілітарною державою, яка нападала чи планується напасти на сусідів. На відміну від цих сусідів. Саме тому сьогодні Україна хоче мати справді потужний пул союзників із чітко прописаними гарантіями безпеки", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, що українські війська, які героїчно боронять Батьківщину від російських загарбників, на деяких дільницях перейшли у наступ. Це кардинально змінює диспозицію сторін. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.