Україна хоче мобілізувати ще 200 тисяч осіб до кінця року: деталі від The Times

У статті зазначається, що цієї цілі стає дедалі важче досягти.

Україна має намір мобілізувати ще 200 тис. новобранців до кінця 2024 року, але ці плани навряд чи вдасться втілити в життя.

Про це йдеться у статті The Times.

Автори публікації звертають увагу, що за підрахунками НАТО, в Росії набирають до війська близько 30 тис. осіб щомісяця.

"Ціль у 200 000 (мобілізованих в Україні – ред.) може бути дедалі необхіднішою, але її також стає дедалі важче досягти", – зазначається у статті.

Працівник одного з ТЦК в Одесі розповів журналісту видання, що його відомство значно відстає від поставлених цілей.

"Ми не мобілізуємо навіть 20 відсотків від того, що потрібно. Одеська область – одна з найгірших у списку", – сказав працівник військкомату.

Він додав, що в деякі дні роздавали понад 100 повісток, на які відгукувалася лише жменька чоловіків.

У розмові з журналістом працівник ТЦК поскаржився на корупцію, безгосподарності та розчарування у своєму відділі, через що "неможливо досягти наших цілей". Посадовець повідомив, що його колеги брали хабарі у тисячі доларів, щоб підробити звільнення від військової служби.

Працівник військкомату також розповів, що у деякі дні більше половини чоловіків, які приходять до ТЦК, мають несумісні зі службою захворювання, як-от туберкульоз, гепатит або ВІЛ.

"Багато людей ми привозимо на обстеження лише для того, щоб з’ясувати, що вони насправді хворі", – сказав він.

Нагадаємо, раніше народний депутат Роман Костенко заявив, що в Україні ситуація з мобілізацією пішла на спад у порівнянні з попередніми місяцями. На його думку, потрібне зниження призовного віку та мотивування різних категорій населення йти на контрактну службу.

Читайте також: