Україна хоче створити коаліцію з НАТО для збиття російських ракет – Зеленський розкрив плани

Україна хоче створити з сусідніми країнами НАТО коаліцію, щоб збивати російські ракети.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня Повітряних сил ЗСУ, коли він зокрема презентував винищувачі F-16.

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"Ми повинні працювати над технічною можливістю, щоб було застосування бойової авіації з боку сусідніх країн проти ракет, які б'ють по Україні в напрямку наших сусідів. Насамперед, країн Альянсу", – сказав глава держави.

Президент доручив українським дипломатам підготувати зустріч ради Україна-НАТО, на якій планують обговорити можливість збиття російських ракет країнами Альянсу, які межують з Україною.

"Є непоганий варіант нашої ради Україна-НАТО. Ми вже її збирали з питання безпеки у морі. Я дав завдання відповідним нашим дипломатам працювати з НАТО, щоб відбулася така зустріч... Є такий інструмент, я хочу його спробувати, щоб країни НАТО проговорили з Україною можливості такої невеличкої коаліції країн-сусідів, які будуть збивати ракети ворога", – пояснив він.

Зеленський визнав, що таке рішення є складним для партнерів, адже вони "завжди бояться зайвої ескалації". Він погодився, що зобов'язання допомагати Україні збивати ракети є великою відповідальністю для країн-сусідів.

"Але це безумовно треба було зробити і давно", – підсумував він.

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F-16 ВЖЕ В УКРАЇНІ! Зеленський офіційно заявив про початок роботи винищувачів в українському небі!

Нагадаємо, що 31 липня видання Bloomberg повідомило, що Україна нарешті отримала перші винищувачі F-16. Однак до цього часу офіційного підтведження цієї інформації не було. Проте сьогодні, у День Повітряних сил, президент Зеленський офіційно підтвердив – винищувачі F-16 уже в українському небі.

Раніше в Офісі президента відзвітували, що в новій угоді між Україною та Польщею, укладеній 8 липня цього року під час візиту президента Зеленського до Варшави, передбачена можливість перехоплення російських ракет і дронів польськими силами в небі над Україною.

Проте польський віцепрем'єр пояснив, що Польща не збиватиме російські ракети в небі над Україною, які летять у її бік, без погодження з усіма членами НАТО.

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