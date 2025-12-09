Відключення світла: Зеленський заявив, що Україна готова до енергетичного перемир’я / © ТСН.ua

Україна готова до енергетичного перемир’я у разі готовності Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у режимі аудіоповідомлень.

«Передусім росіяни б’ють по нашій енергетиці, і ми абсолютно справедливо відповідаємо. І тому якщо росіяни будуть готові до енергетичного перемир’я, ми завжди це підкреслювали, що ми готові. Це дуже важливо для людей», — сказав глава держави.

Нагадаємо, у вересні цього року Володимир Зеленський пригрозив, що якщо Росія спробує влаштувати блекаут у столиці України, така ж доля спіткає і Москву.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 9 грудня, у Києві 50% споживачів залишаються без світла.