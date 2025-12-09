- Дата публікації
-
Укрaїнa
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1018
- Час на прочитання
- 1 хв
Україна готова до енергетичного перемир’я з РФ — Зеленський
Зеленський запевнив, що якщо РФ припинить атакувати українську енергетику, він теж підтримає енергетичне перемир’я.
Україна готова до енергетичного перемир’я у разі готовності Росії.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у режимі аудіоповідомлень.
«Передусім росіяни б’ють по нашій енергетиці, і ми абсолютно справедливо відповідаємо. І тому якщо росіяни будуть готові до енергетичного перемир’я, ми завжди це підкреслювали, що ми готові. Це дуже важливо для людей», — сказав глава держави.
Нагадаємо, у вересні цього року Володимир Зеленський пригрозив, що якщо Росія спробує влаштувати блекаут у столиці України, така ж доля спіткає і Москву.
Раніше повідомлялося, що сьогодні, 9 грудня, у Києві 50% споживачів залишаються без світла.